Замерзавший житель Башкирии зарезал прохожего, пытавшегося ему помочь

УФА, 26 фев - РИА Новости. Житель Башкирии, сидевший ночью на снегу в деревне, убил ножом прохожего, который пытался ему помочь, чтобы он не замерз, сообщили в МВД по республике.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 23 февраля в Бижбулякском районе Башкирии.
"Семейная пара возвращалась домой из местного кафе, где они вместе с друзьями отмечали предстоящий праздник. По пути 39-летний супруг попросил таксиста притормозить на обочине, так как в темноте вдоль дороги он заметил человека, сидящего на снегу. Когда он подошел к нему, незнакомец вонзил в его сердце нож. Раненый скончался на месте", - сообщили в МВД по Башкирии.
Подозреваемого в убийстве задержали и передали следственным органам.
"Подозреваемым в убийстве оказался 31-летний местный житель, он дал признательные показания. По его словам, ранее он перенес несколько сотрясений мозга и поэтому якобы не отдавал отчета своим действиям, когда употреблял спиртное", - говорится в сообщении полиции.
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