Замерзавший житель Башкирии зарезал прохожего, пытавшегося ему помочь

"Семейная пара возвращалась домой из местного кафе, где они вместе с друзьями отмечали предстоящий праздник. По пути 39-летний супруг попросил таксиста притормозить на обочине, так как в темноте вдоль дороги он заметил человека, сидящего на снегу. Когда он подошел к нему, незнакомец вонзил в его сердце нож. Раненый скончался на месте", - сообщили в МВД по Башкирии.