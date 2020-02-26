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Грузия ограничила въезд граждан из Ирана из-за коронавируса
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РИА Новости

Грузия ограничила въезд граждан из Ирана из-за коронавируса

21:25 26.02.2020 (обновлено: 22:10 26.02.2020)
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© РИА Новости / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Тбилиси
© РИА Новости / Леван Авлабрели
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 26 фев – РИА Новости. Власти Грузии из-за коронавируса на две недели запретили въезд в страну граждан Ирана, гражданам Грузии также запретили посещать эту страну, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе в среду на брифинге.
Ранее Грузия из-за распространения в Иране коронавируса ограничила прямое авиасообщение с этой страной. В среду Минздрав Грузии сообщил, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Этот диагноз поставлен гражданину Грузии, который прибыл на родину из Ирана через Азербайджан.
"На встрече с премьером было решено... у нас нет прямой сухопутной границы с Ираном, но допуск граждан Ирана в страну, как и отбытие граждан Грузии в Иран, будет запрещено на две недели",- сказала Тикарадзе.
По ее словам, сотрудники грузинского пограничного пункта на границе с Азербайджаном, первыми вступившие в контакт с мужчиной, отправлены на карантин.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
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Впервые власти сообщили о заразившихся в Иране 19 февраля - заражение началось с города Кум, места паломничества мусульман-шиитов. Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 139, из них со смертельным исходом - 19.

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