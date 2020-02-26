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Жителя Северной Осетии задержали по подозрению в убийстве
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РИА Новости

Жителя Северной Осетии задержали по подозрению в убийстве

21:03 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЯТИГОРСК, 26 фев - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Северной Осетии по подозрению в убийстве мужчины, который скончался в больнице от огнестрельного ранения, сообщает региональное МВД.
По данным полиции, в дежурную часть ОМВД РФ по Алагирскому району Северной Осетии поступило сообщение о том, что в медучреждения с огнестрельными ранениями доставлены трое жителей района. Один из них, 37-летний житель села Црау, от полученного ранения в грудную клетку скончался, не приходя в сознание.
"Раскрытие резонансного преступления было взято под личный контроль министром внутренних дел Михаилом Скоковым... С места происшествия изъято оружие преступления, стреляные гильзы и автотранспортные средства. В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве 28-летний житель Алагира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый дал признательные показания, в настоящий момент он заключен под стражу. Полицейскими были установлены все участники инцидента, в их домовладениях проведены обыски, добавили в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство", уточнили в полиции.
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Республика Северная Осетия - АланияРоссияПроисшествия
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