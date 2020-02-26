Жителя Северной Осетии задержали по подозрению в убийстве

По данным полиции, в дежурную часть ОМВД РФ по Алагирскому району Северной Осетии поступило сообщение о том, что в медучреждения с огнестрельными ранениями доставлены трое жителей района. Один из них, 37-летний житель села Црау, от полученного ранения в грудную клетку скончался, не приходя в сознание.