АТОР сообщила, сколько туристов из России находятся в Южной Корее

Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Менее 1 тысячи организованных туристов из РФ находится сейчас в Менее 1 тысячи организованных туристов из РФ находится сейчас в Республике Корея , сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ростуризм в среду рекомендовал туристам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана после сообщения Роспотребнадзора о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в этих странах. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в среду, что с 1 марта из-за коронавируса будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". "Аврора" будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех граждан РФ из Южной Кореи. "Аэрофлот" будет летать в Москву, и граждане, прилетающие из Республики Корея, также будут проходить через терминал F аэропорта "Шереметьево", как и те, что прилетают сейчас из КНР.

Как отмечает АТОР, запросы на отмену бронирований туров в Южную Корею, в том числе с заездами в летние месяцы, у федеральных туроператоров носят единичный характер. Отмечается, что туристы в первую очередь интересуются не возвратом денег, а возможностями переноса дат поездки или заменой направления.

"По оценке туроператоров, сейчас в Южной Корее могут находиться менее тысячи организованных российских туристов", - говорится в сообщении.

По информации туроператоров, у большинства из них не было новых бронирований по турам в Южную Корею, начиная с января, из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Добавляется, что аннуляций на текущую дату мало потому, что большинство туристов еще в январе заняло выжидательную позицию.