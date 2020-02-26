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Туризм
2020-02-26T21:00+0300
https://ria.ru/20200226/1565252511.html
АТОР сообщила, сколько туристов из России находятся в Южной Корее
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РИА Новости

АТОР сообщила, сколько туристов из России находятся в Южной Корее

21:00 26.02.2020
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© REUTERS / Heo RanЛюди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
© REUTERS / Heo Ran
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Менее 1 тысячи организованных туристов из РФ находится сейчас в Республике Корея, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ростуризм в среду рекомендовал туристам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана после сообщения Роспотребнадзора о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в этих странах. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в среду, что с 1 марта из-за коронавируса будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". "Аврора" будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех граждан РФ из Южной Кореи. "Аэрофлот" будет летать в Москву, и граждане, прилетающие из Республики Корея, также будут проходить через терминал F аэропорта "Шереметьево", как и те, что прилетают сейчас из КНР.
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Как отмечает АТОР, запросы на отмену бронирований туров в Южную Корею, в том числе с заездами в летние месяцы, у федеральных туроператоров носят единичный характер. Отмечается, что туристы в первую очередь интересуются не возвратом денег, а возможностями переноса дат поездки или заменой направления.
"По оценке туроператоров, сейчас в Южной Корее могут находиться менее тысячи организованных российских туристов", - говорится в сообщении.
По информации туроператоров, у большинства из них не было новых бронирований по турам в Южную Корею, начиная с января, из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Добавляется, что аннуляций на текущую дату мало потому, что большинство туристов еще в январе заняло выжидательную позицию.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2 715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыАссоциация туроператоров России (АТОР)Татьяна ГоликоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Южная КореяРоссияВ мире
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