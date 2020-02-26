Голосовой помощник "Маруся" интегрируют во все сервисы Mail.ru Group

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group , а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.

"В 2020 году мы запустим единый видео-сервис для группы. Продажи "Капсулы", нашей умной колонки с виртуальным помощником "Марусей", начнутся в ближайшее время. "Маруся" также будет доступна в виде отдельного приложения и будет интегрирована во все сервисы группы и использована при развертывании сервисов "интернета вещей", - говорится в документе.

Согласно сообщению, в настоящее время "Маруся" обладает более чем 60 навыками. "И будет более тесно интегрирована с сервисами группы в течение 2020 года", - сообщается в документе.

В январе интернет-холдинг сообщал, что продажи "умной колонки" "Капсула" на базе голосового ассистента "Маруся" стартуют до конца первого квартала по цене 6,99 тысячи рублей. Ожидается, что колонка позволит владельцу совершать онлайн-звонки, слушать музыку из плейлиста "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) и работать с пластиковыми RFID-картами. Она также сможет рассказать последние новости, рассчитать время в пути до работы, напомнить о важных делах и решить другие ежедневные вопросы.