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Голосовой помощник "Маруся" интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
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РИА Новости

Голосовой помощник "Маруся" интегрируют во все сервисы Mail.ru Group

21:00 26.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтенд компании Mail.ru Group
Стенд компании Mail.ru Group
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
"В 2020 году мы запустим единый видео-сервис для группы. Продажи "Капсулы", нашей умной колонки с виртуальным помощником "Марусей", начнутся в ближайшее время. "Маруся" также будет доступна в виде отдельного приложения и будет интегрирована во все сервисы группы и использована при развертывании сервисов "интернета вещей", - говорится в документе.
Согласно сообщению, в настоящее время "Маруся" обладает более чем 60 навыками. "И будет более тесно интегрирована с сервисами группы в течение 2020 года", - сообщается в документе.
В январе интернет-холдинг сообщал, что продажи "умной колонки" "Капсула" на базе голосового ассистента "Маруся" стартуют до конца первого квартала по цене 6,99 тысячи рублей. Ожидается, что колонка позволит владельцу совершать онлайн-звонки, слушать музыку из плейлиста "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) и работать с пластиковыми RFID-картами. Она также сможет рассказать последние новости, рассчитать время в пути до работы, напомнить о важных делах и решить другие ежедневные вопросы.
Летом 2018 года на рынок "умных колонок" вышел "Яндекс", начав продавать свое первое устройство - "Яндекс.Станцию" по 9,99 тысячи рублей. Свою колонку с голосовым помощником "Марвин" в первой половине 2020 года планирует запустить в продажу МТС. Как писали СМИ, такое устройство разрабатывает и Сбербанк.
Работа офиса компании Mail.ru.
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