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Австрия, Германия и Италия будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Австрия, Германия и Италия будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом

20:43 26.02.2020 (обновлено: 20:44 26.02.2020)
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© REUTERS / Remo CasilliЛюди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
© REUTERS / Remo Casilli
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Австрия продолжит тесно сотрудничество с Италией и Германией для борьбы с распространением коронавируса в Европе, заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.
Курц сообщил, что в среду по телефону обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьером Италии Джузеппе Конте ситуацию вокруг коронавируса.
"Мы продолжим тесно сотрудничать с Италией и Германией, еще активнее предупреждать друг друга и примем все необходимые меры для максимальной защиты населения", - написал Курц в Twitter.
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Распространение нового коронавирусаДжузеппе КонтеКоронавирусыСебастьян КурцАнгела МеркельГерманияЕвропаАвстрияИталияВ мире
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