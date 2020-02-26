Австрия, Германия и Италия будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Австрия продолжит тесно сотрудничество с Италией и Германией для борьбы с распространением коронавируса в Европе, заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.
Курц сообщил, что в среду по телефону обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьером Италии Джузеппе Конте ситуацию вокруг коронавируса.
"Мы продолжим тесно сотрудничать с Италией и Германией, еще активнее предупреждать друг друга и примем все необходимые меры для максимальной защиты населения", - написал Курц в Twitter.
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