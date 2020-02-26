Глава Адыгеи поддержал "семейный" пакет поправок в Конституцию

КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Глава Адыгеи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал готовящиеся поправки в Конституцию РФ, которые касаются укрепления защиты семьи и прав ребёнка, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В рамках рабочей поездки в Адыгейск Кумпилов​ проинспектировал строительство детского сада на 240 мест, строящегося по госпрограмме. В ходе визита глава республики подчеркнул, что перед региональными и муниципальными властями стоит задача обеспечить условия для демографического роста, информирует пресс-служба.

"Сейчас по предложению президента страны готовится целый ряд поправок в Конституцию России, которые должны, в том числе, значительно усилить социальную защищенность граждан. Среди них - поправки, касающиеся укрепления и защиты семей, прав ребенка. Эти инициативы полностью соответствуют запросу общества. Их закрепление на конституционном уровне даст серьезное основание для усиления проводимой работы по защите материнства, детства, семейных ценностей. Главная цель предпринимаемых шагов – повышение качества жизни людей, народосбережение", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.