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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-26T20:41+0300
https://ria.ru/20200226/1565252016.html
К 2021 году Верхневолжье консолидирует энергоресурсы с "Россетью"
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РИА Новости

К 2021 году Верхневолжье консолидирует энергоресурсы с "Россетью"

20:41 26.02.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфВ офисе компании ПАО "Россети"
В офисе компании ПАО Россети
© РИА Новости / Александр Вильф
ТВЕРЬ, 26 фев - РИА Новости. Знаковым решением назвал губернатор Тверской области готовность компании "Россети" принять на баланс своих организаций электросетевое имущество регионов, в том числе бесхозное.
"Для нас и других субъектов Российской Федерации это будет знаковое решение, потому что повысится управляемость, повысится эффективность. Это поможет минимизировать издержки. Но самое главное, у нас появится один вертикальный центр управления энергосистемой нашей страны и нашего региона", – сказал Игорь Руденя на совещании, посвященном консолидации электросетевых активов тверского региона. В совещании приняли участие председатель правления, генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский и заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "Россети Центр" Манвел Мажонц.
Однако самым главным является тот факт, что появится один вертикальный центр управления энергосистемой нашей страны и нашего региона, сказал Руденя.
По словам Ливинского, Тверская область – один из первых регионов, который поднимает вопрос о полной консолидации электросетевых активов.
Как отметил Ливинский, компания "Россети", обслуживающая 80% электросетей страны, готова принимать на баланс своих организаций электросетевое имущество регионов, в том числе бесхозяйное. Большая роль в этой работе отводится главам муниципальных образований, которым рекомендовано выявлять бесхозяйные сети, устанавливать право собственности и передавать на баланс компании "Россети".
Руденя при этом обратил внимание на актуальную для всех регионов проблему бесхозяйного электросетевого имущества.
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"К 20 марта у нас будет пошаговый план по каждому муниципальному образованию с перечислением всех активов энергосетевого комплекса, которые функционируют на территории нашего региона. Мы поставили задачу к середине 2021 года сделать консолидацию всех энергетических активов на территории нашего региона совместно с компанией "Россети", – сообщил глава региона. Он также отметил, что консолидация активов даст возможность успешно реализовывать национальные проекты, так как большое количество строящихся в регионе социальных объектов – больниц, школ, детских садов – нуждается в надежном электроснабжении.
Кроме того, консолидация электросетевых объектов позволит повысить управляемость электрическими сетями и надежность электроснабжения потребителей, снизить аварийность и сократить сроки восстановления электроснабжения жилищного фонда, социальных объектов и предприятий безостановочного цикла. Все это в целом будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности территорий за счет планомерного строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономика
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