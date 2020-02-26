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Премьер Словакии рассказал об отношениях с Россией
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РИА Новости

Премьер Словакии рассказал об отношениях с Россией

20:37 26.02.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правительства Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правительства Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ПРАГА, 26 фев – РИА Новости. Отношения Словакии и России становятся все более интенсивными, обе стороны заинтересованы в поиске новых возможностей для сотрудничества, написал словацкий премьер Петер Пеллегрини в Facebook после переговоров в среду в Москве с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Сегодня в Москве прошли наши переговоры с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Я стал первым зарубежным лидером, с которым встретился новый российский премьер. Наши двусторонние отношения становятся все более интенсивными, обе стороны заинтересованы в поиске новых возможностей для сотрудничества", - написал Пеллегрини.
По словам словацкого премьера, успешно развивается диалог с Россией в сфере энергетики, торговли, инвестиций, туризма, образования, хорошие отношения поддерживаются на уровне парламентов и регионов. Правительство Словакии намерено и далее активно поддерживать предпринимателей республики в их стремлении активно участвовать в торговом обмене с коллегами из РФ, подчеркнул Пеллегрини.
"Граждан наших стран связывает множество дружественных уз. Это касается, в том числе, и нашей совместной борьбы с фашизмом. В связи с этим я пригласил премьера Мишустина принять участие в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны, которые состоятся 8 мая 2020 года в городе Липтовски-Микулаш", - сообщил словацкий премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правительства Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи
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Пеллегрини посетил Россию в качестве премьера Словакии вторично, в июне 2019 года его принимали премьер Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.
Пресс-секретарь премьера Словакии Патриция Мацикова сообщала ранее, что Пеллегрини весь последний месяц чувствовал себя неважно, выполняя при этом огромный объем работы в правительстве и при подготовке к выборам. После общения с Мишустиным, в разговоре со словацкими журналистами, Пеллегрини отметил, что чувствует себя лучше, но остается пока под присмотром врачей. До конца недели ему, как предвыборному лидеру ведущей словацкой партии "Курс – социальная демократия", предстоят теледебаты, а в субботу пройдут выборы в парламент республики.
Пеллегрини также отметил, что поездка в Москву не была для него, как премьера, последней в этой функции.
"Не думаю, что сразу после выборов за несколько дней будет сформировано новое правительство Словакии и я должен буду подать в отставку со старым составом кабинета", - сказал Пеллегрини, добавив, что, видимо, он еще примет участие в саммите стран Вышеградской четверки (Словакия, Чехия, Венгрия и Польша) и Турции в Будапеште и саммите ЕС по новому бюджету организации. Беседу Пеллегрини с журналистами транслировали сетевые ТВ-каналы.
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Петер ПеллегриниМихаил МишустинСловакияРоссияВ мире
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