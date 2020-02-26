Премьер Словакии рассказал об отношениях с Россией

ПРАГА, 26 фев – РИА Новости. Отношения Отношения Словакии и России становятся все более интенсивными, обе стороны заинтересованы в поиске новых возможностей для сотрудничества, написал словацкий премьер Петер Пеллегрини Facebook после переговоров в среду в Москве с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным

"Сегодня в Москве прошли наши переговоры с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Я стал первым зарубежным лидером, с которым встретился новый российский премьер. Наши двусторонние отношения становятся все более интенсивными, обе стороны заинтересованы в поиске новых возможностей для сотрудничества", - написал Пеллегрини.

По словам словацкого премьера, успешно развивается диалог с Россией в сфере энергетики, торговли, инвестиций, туризма, образования, хорошие отношения поддерживаются на уровне парламентов и регионов. Правительство Словакии намерено и далее активно поддерживать предпринимателей республики в их стремлении активно участвовать в торговом обмене с коллегами из РФ, подчеркнул Пеллегрини.

"Граждан наших стран связывает множество дружественных уз. Это касается, в том числе, и нашей совместной борьбы с фашизмом. В связи с этим я пригласил премьера Мишустина принять участие в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны, которые состоятся 8 мая 2020 года в городе Липтовски-Микулаш", - сообщил словацкий премьер.

Пеллегрини посетил Россию в качестве премьера Словакии вторично, в июне 2019 года его принимали премьер Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.

Пресс-секретарь премьера Словакии Патриция Мацикова сообщала ранее, что Пеллегрини весь последний месяц чувствовал себя неважно, выполняя при этом огромный объем работы в правительстве и при подготовке к выборам. После общения с Мишустиным, в разговоре со словацкими журналистами, Пеллегрини отметил, что чувствует себя лучше, но остается пока под присмотром врачей. До конца недели ему, как предвыборному лидеру ведущей словацкой партии "Курс – социальная демократия", предстоят теледебаты, а в субботу пройдут выборы в парламент республики.

Пеллегрини также отметил, что поездка в Москву не была для него, как премьера, последней в этой функции.