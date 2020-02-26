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Религия и мировоззрение
2020-02-26T20:32+0300
https://ria.ru/20200226/1565251658.html
В Болгарской церкви надеются на "полезный результат" встречи в Аммане
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565215413_0:201:3283:2048_1036x0_80_0_0_1d3de8327631074e2338f726e08e1425.jpg
РИА Новости

В Болгарской церкви надеются на "полезный результат" встречи в Аммане

20:32 26.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникГлава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в Аммане
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в Аммане
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Болгарском патриархате выразили надежду, что встреча глав и представителей поместных Церквей в Аммане будет иметь "полезный результат" для православного мира.
"Дай Бог, чтобы там был достигнут полезный результат", - сказал РИА Новости член Священного синода Болгарской православной церкви (БПЦ) митрополит Видинский Даниил (Николов).
Встреча в Иордании проходит в среду по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
В совещании в Аммане принимают участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. Мероприятие проходит в закрытом режиме в конференц-зале гостиницы Fairmont Amman.
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
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За несколько дней до совещания в Аммане было распространено и заявление канцелярии Священного синода Болгарской церкви, в котором говорилось о том, что эта Церковь "воздерживается от участия в вышеуказанном собрании и, соответственно, не станет отправлять своих представителей в Амман, столицу Иордании". При этом в коммюнике не пояснялась причина подобного шага.
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В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
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Религия и мировоззрениеБолгарская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьАмман (город)ИорданияВ мире
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