В Болгарской церкви надеются на "полезный результат" встречи в Аммане

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Болгарском патриархате выразили надежду, что встреча глав и представителей поместных Церквей в Аммане будет иметь "полезный результат" для православного мира.
"Дай Бог, чтобы там был достигнут полезный результат", - сказал РИА Новости член Священного синода Болгарской православной церкви (БПЦ) митрополит Видинский Даниил (Николов).
Встреча в Иордании проходит в среду по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
В совещании в Аммане принимают участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. Мероприятие проходит в закрытом режиме в конференц-зале гостиницы Fairmont Amman.
Ряд предстоятелей отказались от предложения патриарха Феофила, в том числе и Константинопольский патриарх Варфоломей.
За несколько дней до совещания в Аммане было распространено и заявление канцелярии Священного синода Болгарской церкви, в котором говорилось о том, что эта Церковь "воздерживается от участия в вышеуказанном собрании и, соответственно, не станет отправлять своих представителей в Амман, столицу Иордании". При этом в коммюнике не пояснялась причина подобного шага.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
21 февраля, 19:00Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет