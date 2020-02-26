В Болгарской церкви надеются на "полезный результат" встречи в Аммане

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Болгарском патриархате выразили надежду, что встреча глав и представителей поместных Церквей в В Болгарском патриархате выразили надежду, что встреча глав и представителей поместных Церквей в Аммане будет иметь "полезный результат" для православного мира.

"Дай Бог, чтобы там был достигнут полезный результат", - сказал РИА Новости член Священного синода Болгарской православной церкви (БПЦ) митрополит Видинский Даниил (Николов).

Встреча в Иордании проходит в среду по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира . Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.

В совещании в Аммане принимают участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. Мероприятие проходит в закрытом режиме в конференц-зале гостиницы Fairmont Amman.

Ряд предстоятелей отказались от предложения патриарха Феофила, в том числе и Константинопольский патриарх Варфоломей.

За несколько дней до совещания в Аммане было распространено и заявление канцелярии Священного синода Болгарской церкви, в котором говорилось о том, что эта Церковь "воздерживается от участия в вышеуказанном собрании и, соответственно, не станет отправлять своих представителей в Амман, столицу Иордании". При этом в коммюнике не пояснялась причина подобного шага.