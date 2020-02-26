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Эспер рассчитывает в скором времени обсудить продление СНВ-3
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РИА Новости

Эспер рассчитывает в скором времени обсудить продление СНВ-3

20:28 26.02.2020
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© AP Photo / Andrew HarnikМинистр армии США Марк Эспер
Министр армии США Марк Эспер
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что рассчитывает в скором времени обсудить продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года.
"Я на своем уровне пока что не встречался со своими коллегами, чтобы обсудить, как продвигаться вперед. Мы надеемся пообщаться на этот счет скоро", - сказал Эспер в ответ на соответствующий вопрос на слушаниях в конгрессе. Он отказался сообщить подробности или сказать, с какими именно коллегами намерен встретиться. Сторонами договора являются США и РФ.
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СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим до сих пор договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли, при этом Трамп уже не раз заявлял, что Пекин хочет обсуждать эту тему.
Между тем директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявлял РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
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Марк ЭсперДоговор СНВ-3РоссияСШАВ мире
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