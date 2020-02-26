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МИД призвал россиян отказаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию
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РИА Новости

МИД призвал россиян отказаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию

20:27 26.02.2020 (обновлено: 21:00 26.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел рекомендовало россиянам пока не ездить в ряд стран без крайней необходимости из-за распространения коронавирусной инфекции.
Так, в список вошли Корея, Иран и Италия.
Кроме того, МИД просит всех граждан, находящихся в этих странах, сообщить свои контактные данные в российские посольства по телефону или электронной почте для учета и получения уведомлений о дальнейших действиях.
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Эпидемия Covid-19

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса
По состоянию на 26 февраля число заболевших по всему миру — 81 184, умерли 2769 человека, выздоровели более 30 тысяч пациентов.
По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заболевания Covid-19, 11 человек скончались. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 смертельных случаев. В Италии число заболевших, по последним данным, превысило 320 человек, зафиксировано 11 смертельных случаев, все они произошли на севере страны в областях Ломбардия и Венето.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Южная КореяРоссияИранИталияВ мире
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