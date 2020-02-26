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Генсек ООН пытается решить проблему с выдачей виз США дипломатам
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РИА Новости

Генсек ООН пытается решить проблему с выдачей виз США дипломатам

20:25 26.02.2020 (обновлено: 20:52 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш находится в контакте с американскими властями в связи с проблемой невыдачи американских виз иностранным дипломатам, пытается найти решение этого вопроса, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Проблема невыдачи виз, ограничений на передвижения представителей определенных государств-членов ООН является вопросом, который весьма тревожит генерального секретаря. Генсек и его юридический советник продолжают выражать обеспокоенность в разговорах с высокопоставленными представителями правительства принимающей страны и пытаются найти решение проблемы", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, получил ли Гутерреш в контексте проблемы невыдачи виз запрос от РФ на запуск процедуры решения споров между ООН и США в арбитраже.
Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям со страной пребывания, на котором российская сторона вновь подняла вопрос о невыдаче американских виз дипломатам других стран. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, Россия и ряд других стран-членов ООН потребовали запустить процедуру арбитража.
По словам источника, российскую позицию поддержали Китай, Иран, Сирия, Куба, Белоруссия, Никарагуа. Он добавил, что Москва ожидает, что генеральный секретарь примет соответствующее решение и запустит процедуру арбитража.
Здание министерства иностранных дел РФ
20 февраля, 16:16
МИД назвал невыдачу виз США дипломатам нарушением устава ООН
В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США оперативно выдавать въездные визы делегатам, направляющимся для участия в мероприятиях ООН. Документ предписывает, что если проблемы с выдачей виз не будут решены в разумный и ограниченный срок, "то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях". Речь идет о разрешении споров через арбитраж между ООН и США.
Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе. Так, в 2015 году США выдали визу с ограничениями спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, из-за чего ей пришлось отменить визит для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран-участниц Межпарламентского союза.
В 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генеральные консульства и постоянное представительство при ООН. Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В 2019 году было отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 07:57
РФ намерена решить в арбитраже вопрос невыдачи виз США дипломатам
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Стефан ДюжаррикГенеральная Ассамблея ООНАнтониу ГутеррешООНСШАВ мире
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