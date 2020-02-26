Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Пакистане

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Пакистане, заявил глава министерства здравоохранения страны Зафар Мирза.
"Я могу подтвердить первые два случая заражения коронавирусом в Пакистане. В обоих случаях проводится лечение в соответствии со стандартными медицинскими протоколами, оба пациента в стабильном состоянии", - написал Мирза в Twitter.
Глава минздрава подчеркнул, что ситуация под контролем, и призвал "не паниковать".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса