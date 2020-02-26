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В Иране 39 человек выздоровели после заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Иране 39 человек выздоровели после заражения коронавирусом

20:09 26.02.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Тридцать девять человек в общей сложности выздоровели после заражения новым типом коронавируса в Иране, сообщает агентство Fars со ссылкой на медиков.
Случаи выздоровления были зафиксированы в разных районах страны, в том числе в Куме, Гиляне, Исфахане, Альборзе, Голестане, Маркязи, Хормозгане и Керманшахе. Самое большое количество вылечившихся в провинции Кум – 30 человек.
Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в Twitter выразил благодарность всем, кто ведет борьбу с распространением коронавируса в стране. Он также отметил, что на данный момент коронавирус стал первоочередной проблемой в Иране.
Накануне президент Ирана сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране в данный момент обнадеживает, поскольку наблюдаются позитивные тенденции к его сдерживанию. Он также добавил, что в данный момент речи о введении карантина в каком-либо районе страны или городе не идет.
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Карта распространения нового коронавируса
Впервые власти сообщили о заразившихся в Иране 19 февраля - заражение началось с города Кум, места паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся относится к провинции Кум, дальнейшее распространение вируса по стране может быть связано с поездками иранцев в этот город, который является местом паломничества. Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 139, из них со смертельным исходом - 19, сообщил в среду представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИранВ мире
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