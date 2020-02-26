Украинец обратился к Зеленскому за помощью с эвакуацией из Китая

КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Украинец обратился к президенту Украинец обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому за помощью с эвакуацией из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса, следует из его видеообращения, опубликованного в среду на сайте издания "Громадское"

Власти Украины на минувшей неделе эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. При этом на спецрейс из КНР не допустили троих украинцев и одну иностранку из-за повышенной температуры. Позднее Минздрав Украины сообщил, что причиной повышенной температуры у украинцев был не коронавирус.

"Меня зовут Слава. Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, посольству Украины, а также министру иностранных дел и напомнить, что, кроме девочки с собачкой, тут в Ухане находятся трое украинцев, которые не были допущены на самолет, потому что у нас была повышена температура… После трех анализов мне сказали, что никакого вируса у меня не обнаружено", - заявил украинец.

По его словам, он уже неделю находится в гостинице на карантине, куда его поместили китайские власти, и чувствует себя хорошо. Украинец сообщил, что постоянно находится на связи с посольством Украины, но никакой конкретной информации насчет эвакуации ему не предоставляют.

Ранее посольство Украины в Китае сообщило, что украинка отказалась эвакуироваться из КНР без своей собаки. Позднее эта женщина заявила, что Зеленский позвонил ей и пообещал найти способ вернуть ее на родину.