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Украинец обратился к Зеленскому за помощью с эвакуацией из Китая
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РИА Новости

Украинец обратился к Зеленскому за помощью с эвакуацией из Китая

20:03 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Украинец обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому за помощью с эвакуацией из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса, следует из его видеообращения, опубликованного в среду на сайте издания "Громадское".
Власти Украины на минувшей неделе эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. При этом на спецрейс из КНР не допустили троих украинцев и одну иностранку из-за повышенной температуры. Позднее Минздрав Украины сообщил, что причиной повышенной температуры у украинцев был не коронавирус.
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"Меня зовут Слава. Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, посольству Украины, а также министру иностранных дел и напомнить, что, кроме девочки с собачкой, тут в Ухане находятся трое украинцев, которые не были допущены на самолет, потому что у нас была повышена температура… После трех анализов мне сказали, что никакого вируса у меня не обнаружено", - заявил украинец.
По его словам, он уже неделю находится в гостинице на карантине, куда его поместили китайские власти, и чувствует себя хорошо. Украинец сообщил, что постоянно находится на связи с посольством Украины, но никакой конкретной информации насчет эвакуации ему не предоставляют.
Ранее посольство Украины в Китае сообщило, что украинка отказалась эвакуироваться из КНР без своей собаки. Позднее эта женщина заявила, что Зеленский позвонил ей и пообещал найти способ вернуть ее на родину.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаВладимир ЗеленскийКитайУкраинаВ мире
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