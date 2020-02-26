Умер профессор Московской консерватории Сергей Доренский

Доренский начал педагогическую деятельность в Московской консерватории в 1957 году, в 1979 году получил ученое звание профессора. Он в 1978 году стал деканом фортепианного факультета, проработав в этой должности почти 20 лет, а с 2007 года возглавил кафедру специального фортепиано. Среди учеников Доренского - лауреаты многих международных конкурсов: народный артист РФ Денис Мацуев, российский пианист и музыкальный педагог Николай Луганский, заслуженный артист РФ Павел Нерсесьян и заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина, Станислав Бунин, Ольга Керн и многие другие.