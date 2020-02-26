Умер профессор Московской консерватории Сергей Доренский

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, народный артист РСФСР Сергей Доренский скончался в среду на 89-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе консерватории.
"К сожалению, Сергей Леонидович скончался. Предварительно, прощание с профессором пройдет в пятницу, но точно станет известно чуть позднее", - сообщила собеседница агентства.
© РИА Новости / Юрий ИвановСоветский пианист Сергей Доренский играет на рояле во время репетиции в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского
Советский пианист Сергей Доренский играет на рояле во время репетиции в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского
Доренский начал педагогическую деятельность в Московской консерватории в 1957 году, в 1979 году получил ученое звание профессора. Он в 1978 году стал деканом фортепианного факультета, проработав в этой должности почти 20 лет, а с 2007 года возглавил кафедру специального фортепиано. Среди учеников Доренского - лауреаты многих международных конкурсов: народный артист РФ Денис Мацуев, российский пианист и музыкальный педагог Николай Луганский, заслуженный артист РФ Павел Нерсесьян и заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина, Станислав Бунин, Ольга Керн и многие другие.