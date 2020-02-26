Мэр Ниццы заявил о сокращении карнавальной недели из-за коронавируса

Через некоторое время стало известно, что мэр города Ментоны Жан-Клод Гибаль принял решение о прекращении мероприятий, приуроченных к Празднику Лимона. Ментона находится в 30 километрах от Ниццы. Она также является последним французским городом перед границей с Италией. Традиционный для города Праздник Лимона, собирающий десятки тысяч человек, в этом году начался 15 февраля и должен был продлиться до 3 марта.