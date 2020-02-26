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Мэр Ниццы заявил о сокращении карнавальной недели из-за коронавируса
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РИА Новости

Мэр Ниццы заявил о сокращении карнавальной недели из-за коронавируса

19:48 26.02.2020 (обновлено: 20:31 26.02.2020)
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© REUTERS / Eric GaillardАртистка бросает цветы людям во время парада цветов в рамках 136-го карнавального парада в Ницце, Франция
Артистка бросает цветы людям во время парада цветов в рамках 136-го карнавального парада в Ницце, Франция
© REUTERS / Eric Gaillard
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Власти французской Ниццы приняли решение о сокращении карнавальной недели на фоне опасений из-за распространения коронавируса в соседней Италии.
"Последнее шествие карнавала Ниццы, запланированное на будущую субботу, отменено", - приводит телеканал BFMTV слова мэра города Кристиана Эстрози.
Через некоторое время стало известно, что мэр города Ментоны Жан-Клод Гибаль принял решение о прекращении мероприятий, приуроченных к Празднику Лимона. Ментона находится в 30 километрах от Ниццы. Она также является последним французским городом перед границей с Италией. Традиционный для города Праздник Лимона, собирающий десятки тысяч человек, в этом году начался 15 февраля и должен был продлиться до 3 марта.
Число жертв в результате заражения коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 374 случая заражения новым типом вируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФранцияНиццаИталияВ мире
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