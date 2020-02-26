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Религия и мировоззрение
2020-02-26T19:43+0300
https://ria.ru/20200226/1565250186.html
В СПЦ назвали цель визита митрополита Онуфрия в Черногорию
https://cdn23.img.ria.ru/images/154809/85/1548098576_93:0:1300:679_1036x0_80_0_0_769f98506df1ea0bd0c720ad65b01ae8.jpg
РИА Новости

В СПЦ назвали цель визита митрополита Онуфрия в Черногорию

19:43 26.02.2020
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© Фото : сайт Украинской православной церквиГлава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий
Глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий
© Фото : сайт Украинской православной церкви
БЕЛГРАД, 26 фев – РИА Новости. Ожидаемый 29 февраля визит в Черногорию главы УПЦ митрополита Онуфрия очень важен для Сербской православной церкви (СПЦ) в стране, сообщил ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович.
В воскресенье в столице Черногории назначен торжественный молебен и шествие верующих в честь праздника святого Симеона Мироточивого - основателя средневекового сербского государства Стефана Немани, который родился в XII веке в Подгорице. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ ранее сообщила, что в праздновании примет участие митрополит Онуфрий и четверо архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата.
"Приезд владыки Онуфрия в Черногорию имеет значение в нескольких аспектах. Прежде всего, он подтверждает единство канонической вселенской церкви, именно в том городе и стране, где это единство оказалось под ударом политических властей", - заявил Перович в авторской статье в издании Vijesti.
По его словам, международные представители и местная общественность знают, что спорный закон о религиозных объединениях был принят властями Черногории с целью "навязать духовную идентичность гражданам и оказать давление в направлении реорганизации церковного устройства".
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"Другое значение визита митрополита Онуфрия – свидетельство непобедимости благословенного Божьего порядка по отношению ко всем земным политическим интригам… Поэтому международной православной поддержкой и приверженностью большинства православного населения Украины обладает УПЦ Московского патриархата, предстоятель которой, блаженнейший митрополит Онуфрий, прибывает к нам в гости", - отметил ректор Цетинской семинарии.
Протоиерей-ставрофор подробно рассмотрел высокую степень автономии УПЦ от Московского патриархата и безуспешность попыток властей в Киеве заменить ее другой церковной структурой, которые, по его мнению, вызваны "послушанием политическим рекомендациям с Запада".
Каждое воскресенье и четверг во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны против закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Черногорская полиция не обнародует общее число участников или данные по регионам. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч. Как ожидается, массовый молебен и шествие 29 февраля с участием митрополита Онуфрия станут особенно массовыми.
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьМитрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьЧерногорияСербияПодгорица (город)ПравославиеВ мире
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