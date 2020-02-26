В СПЦ назвали цель визита митрополита Онуфрия в Черногорию

В воскресенье в столице Черногории назначен торжественный молебен и шествие верующих в честь праздника святого Симеона Мироточивого - основателя средневекового сербского государства Стефана Немани, который родился в XII веке в Подгорице. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ ранее сообщила, что в праздновании примет участие митрополит Онуфрий и четверо архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Приезд владыки Онуфрия в Черногорию имеет значение в нескольких аспектах. Прежде всего, он подтверждает единство канонической вселенской церкви, именно в том городе и стране, где это единство оказалось под ударом политических властей", - заявил Перович в авторской статье в издании Vijesti

По его словам, международные представители и местная общественность знают, что спорный закон о религиозных объединениях был принят властями Черногории с целью "навязать духовную идентичность гражданам и оказать давление в направлении реорганизации церковного устройства".

"Другое значение визита митрополита Онуфрия – свидетельство непобедимости благословенного Божьего порядка по отношению ко всем земным политическим интригам… Поэтому международной православной поддержкой и приверженностью большинства православного населения Украины обладает УПЦ Московского патриархата, предстоятель которой, блаженнейший митрополит Онуфрий, прибывает к нам в гости", - отметил ректор Цетинской семинарии.

Протоиерей-ставрофор подробно рассмотрел высокую степень автономии УПЦ от Московского патриархата и безуспешность попыток властей в Киеве заменить ее другой церковной структурой, которые, по его мнению, вызваны "послушанием политическим рекомендациям с Запада".