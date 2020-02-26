Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

"Сегодня мы говорим уверенно, что кроме воздушно-капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель и фекально-оральным путем через грязные руки, через грязную воду также может распространяться, поэтому базовые принципы личной гигиены сегодня должны соблюдаться неукоснительно", - сказала Попова журналистам.

Она отметила, что необходимо чаще мыть руки, лицо, протирать гаджеты, использовать только чистую посуду, содержать в чистоте свое жилье и предметы личного обихода.

"Сегодня требования к каждому - защитить свое здоровье простыми известными правилами", - подчеркнула Попова.

На сегодняшний день только при острой необходимости стоит планировать поездки в страны с неблагополучной эпидситуацией. "Сегодня лучше остаться в родной стране, сберегая свое здоровье", - уточнила Попова.