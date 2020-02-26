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Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса
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РИА Новости

Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса

19:42 26.02.2020 (обновлено: 00:18 27.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня мы говорим уверенно, что кроме воздушно-капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель и фекально-оральным путем через грязные руки, через грязную воду также может распространяться, поэтому базовые принципы личной гигиены сегодня должны соблюдаться неукоснительно", - сказала Попова журналистам.
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Она отметила, что необходимо чаще мыть руки, лицо, протирать гаджеты, использовать только чистую посуду, содержать в чистоте свое жилье и предметы личного обихода.
"Сегодня требования к каждому - защитить свое здоровье простыми известными правилами", - подчеркнула Попова.
На сегодняшний день только при острой необходимости стоит планировать поездки в страны с неблагополучной эпидситуацией. "Сегодня лучше остаться в родной стране, сберегая свое здоровье", - уточнила Попова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаОбщество
Популярные комментарии
Смешно слушать такие рекомендации-мойте руки и все будет хорошо! Можно подумать что все такие грязнули и поэтому болеют короновирусом-вот они правительственные чиновники !
26 февраля, 20:57
dd.rwk
7850011
подстилает соломку для оправдания своего бездействия
26 февраля, 22:26
iporev
1502008
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