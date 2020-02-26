Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, во время которой поддержал идею провести общероссийское голосование 22 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее с таким предложением выступил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. По его словам, к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, и 22 апреля представляется "оптимальной датой".

В свою очередь, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что день голосования будет оплачиваемым выходным.

"Это никакой не отгул, не специальная там история, не за свой счет человек возьмет", - сказал парламентарий.

"Чтобы люди понимали"

В ходе встречи президент подчеркнул, что поправки в Конституцию будут приняты только в том случае, если результаты голосования будут положительными. Он попросил членов рабочей группы продолжать работу в регионах.

"Для того, чтобы люди понимали, о чем идет речь, и пришли бы к выводу о том, нужно им поддерживать сделанные нами предложения или они считают это нецелесообразным", - заявил глава государства.

Он также призвал членов рабочей группы собраться позднее для подведения итогов работы.

Поправки в Конституцию

В конце января Путин внес в Госдуму проект о поправках в Основной закон. Палата поддержала документ в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Для проработки вопроса создали рабочую группу, сопредседатели которой отмечали, что предложения о поправках, озвученные главой государства во время послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и находились в высокой степени готовности.