Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T22:05+0300
https://ria.ru/20200226/1565250020.html
Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565240292_0:453:2658:1948_1036x0_80_0_0_1af8753f23edbef6d52971f7b5affa95.jpg
РИА Новости

Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля

19:37 26.02.2020 (обновлено: 22:05 26.02.2020)
17319
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, во время которой поддержал идею провести общероссийское голосование 22 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее с таким предложением выступил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. По его словам, к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, и 22 апреля представляется "оптимальной датой".
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. 26 февраля 2020
Вчера, 18:02
Путин призвал депутатов максимально учесть наработки по поправкам
В свою очередь, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что день голосования будет оплачиваемым выходным.
"Это никакой не отгул, не специальная там история, не за свой счет человек возьмет", - сказал парламентарий.

"Чтобы люди понимали"

В ходе встречи президент подчеркнул, что поправки в Конституцию будут приняты только в том случае, если результаты голосования будут положительными. Он попросил членов рабочей группы продолжать работу в регионах.
"Для того, чтобы люди понимали, о чем идет речь, и пришли бы к выводу о том, нужно им поддерживать сделанные нами предложения или они считают это нецелесообразным", - заявил глава государства.
Он также призвал членов рабочей группы собраться позднее для подведения итогов работы.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 16:59
Путин поддержал идею закрепить в Конституции доступность медпомощи

Поправки в Конституцию

В конце января Путин внес в Госдуму проект о поправках в Основной закон. Палата поддержала документ в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Для проработки вопроса создали рабочую группу, сопредседатели которой отмечали, что предложения о поправках, озвученные главой государства во время послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и находились в высокой степени готовности.
Организовать подготовку к голосованию Путин поручил ЦИК.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 16:33
Путин оценил идею отразить в Конституции тезис об уважении труда
13310416241
Обсудить 140
Конституция РФВладимир ПутинРоссия
Популярные комментарии
Внимательно почитайте существующую Конституцию! И то что они предлагают изменить. Получается только закрепление власти верхушки и попытка вписать для народа худшее: вместо бесплатного образования и медицины, доступное но платное. Закрепить свои должности пожизненно!!!
26 февраля, 21:08
Куренин куренин
1540001441
Какое это голосование если всё решено? Придать видимость демократии и легитимности в глазах запада? Да им пофиг уже давно на нас...
26 февраля, 19:54
Max Maxov
137211031
Рекомендуем
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Украинский военнослужащий
В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Число умерших от коронавируса в Италии выросло до 12 человек
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Австрия, Германия и Италия будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Возможность заноса коронавируса в Россию возрастает, заявила Попова
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус
Пассажирский самолет в небе
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Спасатели продолжат ночью искать детей, пропавших в море в Сочи
Президент России Владимир Путин
Путин поддержал идею запретить чиновникам иметь зарубежные активы
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния