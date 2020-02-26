SSJ100 рейса Москва — Пермь экстренно сел в Шереметьево

По предварительной информации, причиной инцидента стала вибрация одного из двигателей.

В свою очередь, в пресс-службе "Аэрофлота" РИА Новости сообщили, что лайнер вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, пассажиров отправят в Пермь в 20:55 после замены борта.