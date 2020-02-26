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SSJ100 рейса Москва — Пермь экстренно сел в Шереметьево
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РИА Новости

SSJ100 рейса Москва — Пермь экстренно сел в Шереметьево

19:36 26.02.2020 (обновлено: 20:14 26.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Самолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Пермь, экстренно приземлился в Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По предварительной информации, причиной инцидента стала вибрация одного из двигателей.
Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, заключил собеседник агентства.
В свою очередь, в пресс-службе "Аэрофлота" РИА Новости сообщили, что лайнер вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, пассажиров отправят в Пермь в 20:55 после замены борта.
Boeing 777-300ER авиакомпании Turkish Airlines
25 февраля, 13:16
У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус
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Sukhoi SuperjetМоскваШереметьево (аэропорт)ПермьПроисшествия
Популярные комментарии
Сейчас набегут заводные хейтеры российской авиации, и расскажут какой Суперджет плохой. А спроси их как там с Боингом, который в январе не продал ни одного самолета, так морщатся что-то.
26 февраля, 20:07
Сергей Шмель
63630226
Продолжается поступь этого технического инвалида. Не пора ли выписать первую группу инвалидности и тихо утилизировать этот хлам?
26 февраля, 20:03
ВНВасилий Науман
21100215
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