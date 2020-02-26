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В "Единой России" не обсуждают объединение с ОНФ, заявила Баталина
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РИА Новости

В "Единой России" не обсуждают объединение с ОНФ, заявила Баталина

19:34 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Ольга Баталина в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Депутат Государственной Думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии Единая Россия Ольга Баталина в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В "Единой России" (ЕР) не обсуждают ни объединение с ОНФ, ни проведение внеочередного съезда, заявила депутат ГД Ольга Баталина.
"Ничего подобного в партии "Единая Россия" не обсуждалось. И насколько я видела сегодня в комментариях, не обсуждалось и Центральным штабом Общероссийского народного фронта", - сказала Баталина журналистам.
Она также отрицательно ответила на вопрос, планируется ли проведение внеочередного съезда партии.
"Нет, этот вопрос "Единой Россией" не обсуждается", - отметила она, пояснив, что в партии есть регламент созыва съездов.
"Никаких разговоров о возможном объединении с ОНФ не ведется", - подчеркнула Баталина.
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Ольга БаталинаОбщероссийский народный фронтЕдиная РоссияПолитика
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