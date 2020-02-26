В "Единой России" не обсуждают объединение с ОНФ, заявила Баталина

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В "Единой России" (ЕР) не обсуждают ни объединение с ОНФ, ни проведение внеочередного съезда, заявила депутат ГД Ольга Баталина.
"Ничего подобного в партии "Единая Россия" не обсуждалось. И насколько я видела сегодня в комментариях, не обсуждалось и Центральным штабом Общероссийского народного фронта", - сказала Баталина журналистам.
Она также отрицательно ответила на вопрос, планируется ли проведение внеочередного съезда партии.
"Нет, этот вопрос "Единой Россией" не обсуждается", - отметила она, пояснив, что в партии есть регламент созыва съездов.
"Никаких разговоров о возможном объединении с ОНФ не ведется", - подчеркнула Баталина.