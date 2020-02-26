В "Единой России" не обсуждают объединение с ОНФ, заявила Баталина

Депутат Государственной Думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Ольга Баталина в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019

"Ничего подобного в партии "Единая Россия" не обсуждалось. И насколько я видела сегодня в комментариях, не обсуждалось и Центральным штабом Общероссийского народного фронта", - сказала Баталина журналистам.

Она также отрицательно ответила на вопрос, планируется ли проведение внеочередного съезда партии.

"Нет, этот вопрос "Единой Россией" не обсуждается", - отметила она, пояснив, что в партии есть регламент созыва съездов.