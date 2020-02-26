Киев призвал не нарушать перемирие в Донбассе

КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Представители Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе призывают прекратить нарушение режима "прекращения огня" в регионе, освободить удерживаемых лиц и открыть новые пункты пропуска через линию разграничения, заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Как написала Олифер в среду на своей странице в Facebook по итогам заседания в Минске, Киев призвал "обеспечить режим прекращения огня, открыть новые КПВВ (пункты пропуска – ред.) на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц, предоставить допуск представителям Международного комитета Красного Креста".
По ее словам, систематическое нарушение режима "прекращения огня" ставит под угрозу процесс мирного урегулирования в Донбассе. Она также сообщила, что нарушение перемирия отбрасывает назад процесс мирного разрешения конфликта.
Кроме того, Олифер сообщила, что гуманитарная подгруппа продолжает работу по уточнению списков лиц для освобождения.