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Киев призвал не нарушать перемирие в Донбассе
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РИА Новости

Киев призвал не нарушать перемирие в Донбассе

19:23 26.02.2020 (обновлено: 21:33 26.02.2020)
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© AP Photo / Alexander ShulmanВоеннослужащий ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018
Военнослужащий ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018
© AP Photo / Alexander Shulman
КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Представители Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе призывают прекратить нарушение режима "прекращения огня" в регионе, освободить удерживаемых лиц и открыть новые пункты пропуска через линию разграничения, заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Как написала Олифер в среду на своей странице в Facebook по итогам заседания в Минске, Киев призвал "обеспечить режим прекращения огня, открыть новые КПВВ (пункты пропуска – ред.) на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц, предоставить допуск представителям Международного комитета Красного Креста".
По ее словам, систематическое нарушение режима "прекращения огня" ставит под угрозу процесс мирного урегулирования в Донбассе. Она также сообщила, что нарушение перемирия отбрасывает назад процесс мирного разрешения конфликта.
Кроме того, Олифер сообщила, что гуманитарная подгруппа продолжает работу по уточнению списков лиц для освобождения.
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Вчера, 14:10
В ДНР обвинили силовиков в размещении артиллерии в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРДарья ОлиферДонбассЛеонид КучмаМинскУкраинаВ мире
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26 февраля, 19:31
АБАлександр Белый
16102722
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