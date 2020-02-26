Спасатели продолжат ночью искать детей, пропавших в море в Сочи

СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Поиск двух подростков, пропавших в море в Сочи, продолжится ночью на берегу, обследовано уже 50 километров пляжа, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее СК РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. По данным ГУ МЧС России по региону, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, также поднят беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер. Группировка сил, ведущих поиск, увеличена до 200 человек. Из-за ухудшения погоды поисковые работы в акватории моря приостановлены до улучшения погодных условий.
"Поисковые работы продолжаются по береговой линии. Обследовано более 50 километров береговой линии... Поисковые работы будут продолжены в ночное время", - говорится в сообщении.
Уточняется, что авиация МЧС России провела облет 12,6 тысячи квадратных метров. В пятницу также планируется применить авиацию МЧС.
Прокуратура и СК организовали доследственную проверку по факту исчезновения детей.