Глава Пентагона обеспокоен "региональным доминированием" России

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Министр обороны США Министр обороны США Марк Эспер в своих письменных показаниях палате представителей заявил, что Вашингтон обеспокоен стремлением России к доминированию.

По словам главы Пентагона, недавняя демонстрация гиперзвукового оружия "подтверждает опасения относительно растущего военного потенциала (Москвы. — Прим. ред.) и намерений подорвать альянс НАТО ".

"Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать свое региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе. Москва продолжает добиваться стремительной модернизации своих вооруженных сил", — говорится в документе.

Россия отвергает претензии во вмешательстве в дела других государств.

В целом в своих показаниях Эспер сосредоточился на противостоянии России и Китаю как "практически равным" США военным державам.

Так, по его словам, Пекин "продолжает использовать и злоупотреблять дипломатической, экономической и военной силой, чтобы попытаться изменить ландшафт власти и изменить мир в свою пользу, часто за счет других".

Владимир Путин ранее заявлял, что Россия ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".