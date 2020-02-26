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2020-02-26T19:35+0300
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Глава Пентагона обеспокоен "региональным доминированием" России
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РИА Новости

Глава Пентагона обеспокоен "региональным доминированием" России

19:12 26.02.2020 (обновлено: 19:35 26.02.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер в своих письменных показаниях палате представителей заявил, что Вашингтон обеспокоен стремлением России к доминированию.
По словам главы Пентагона, недавняя демонстрация гиперзвукового оружия "подтверждает опасения относительно растущего военного потенциала (Москвы. — Прим. ред.) и намерений подорвать альянс НАТО".
Пентагон
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США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
"Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать свое региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе. Москва продолжает добиваться стремительной модернизации своих вооруженных сил", — говорится в документе.
Россия отвергает претензии во вмешательстве в дела других государств.
В целом в своих показаниях Эспер сосредоточился на противостоянии России и Китаю как "практически равным" США военным державам.
Так, по его словам, Пекин "продолжает использовать и злоупотреблять дипломатической, экономической и военной силой, чтобы попытаться изменить ландшафт власти и изменить мир в свою пользу, часто за счет других".
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Эспер обеспокоен "стремлением Китая изменить мир в свою пользу"
Владимир Путин ранее заявлял, что Россия ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Москва в последние годы неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих границ и выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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Марк ЭсперМинистерство обороны СШАНАТОВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Времена доминирования США в прошлом, в многополярном мировом пространстве каждое государство само будет определять свою политику. США придется смириться с этим фактом.
26 февраля, 19:48
ZNZlyden Nemets
10730003
Уже столько раз мы слышим подобную демагогическую болтовню американцев, что уже реально начинаешь сомневаться в их психическом здоровье, ибо враньё их уже вовсе даже и не напоминает политические уловки...
26 февраля, 19:25
Владимир Белогорский
10540001
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