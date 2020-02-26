ОБСЕ призвала доработать вопрос об участках разведения сил в Донбассе

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе, в частности, подчеркнуто, что к концу марта 2020 года необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.

"Наряду с общей ситуацией с безопасностью в зоне конфликта в центре внимания рабочей группы по безопасности сегодня были также вопросы, связанные с определением дополнительных участков разведения сил и средств. Стороны уделили много времени этому вопросу и приложили много усилий, однако он еще требует доработки", - сказала спецпредставитель ОБСЕ журналистам по итогам заседания контактной группы и ее подгрупп.