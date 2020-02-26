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ОБСЕ призвала доработать вопрос об участках разведения сил в Донбассе
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РИА Новости

ОБСЕ призвала доработать вопрос об участках разведения сил в Донбассе

18:59 26.02.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Контактная группа по урегулированию в Донбассе в среду в Минске уделила много внимания обсуждению дополнительных участков для разведения сил сторон в зоне конфликта, но этот вопрос еще требует доработки, заявила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе, в частности, подчеркнуто, что к концу марта 2020 года необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.
"Наряду с общей ситуацией с безопасностью в зоне конфликта в центре внимания рабочей группы по безопасности сегодня были также вопросы, связанные с определением дополнительных участков разведения сил и средств. Стороны уделили много времени этому вопросу и приложили много усилий, однако он еще требует доработки", - сказала спецпредставитель ОБСЕ журналистам по итогам заседания контактной группы и ее подгрупп.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Хайди ГрауСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонбассУкраинаВ мире
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