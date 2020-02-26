Воронежская епархия объяснила появление банковских терминалов в храмах

ВОРОНЕЖ, 26 фев - РИА Новости. Банковские терминалы для пожертвований будут появляться в храмах Воронежской области по мере поступающих просьб прихожан и при наличии технической возможности в Сбербанке, сообщила в среду в ответ на запрос РИА Новости пресс-служба Воронежской епархии.
Информация о том, что в воронежских храмах появились банковские терминалы, появилась 21 февраля в интернет-издании "Время Воронежа", а затем и в других местных СМИ, вызвав резонанс.
"Установка терминалов в церковных лавках храмов Воронежской епархии осуществляется уже более года по многократным обращениям верующих - для их удобства, а также по настоятельной просьбе Сбербанка. По состоянию на 25 февраля 2020 года возможность внесения пожертвований с банковских карт организована для всех желающих в ряде приходов и монастырей", - информирует в своем ответе епархия.
По ее данным, на данный момент пожертвования таким образом принимаются в 12 храмах.
"Процесс будет продолжаться по мере поступающих просьб верующих и при наличии технической возможности в Сбербанке", - говорится в сообщении епархии.
Как объясняет епархия, "данный шаг является ответом на реалии нашего времени, когда все большее число людей считают для себя более удобным пользоваться банковскими картами".