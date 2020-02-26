Воронежская епархия объяснила появление банковских терминалов в храмах

"Установка терминалов в церковных лавках храмов Воронежской епархии осуществляется уже более года по многократным обращениям верующих - для их удобства, а также по настоятельной просьбе Сбербанка. По состоянию на 25 февраля 2020 года возможность внесения пожертвований с банковских карт организована для всех желающих в ряде приходов и монастырей", - информирует в своем ответе епархия.