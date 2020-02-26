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Религия и мировоззрение
2020-02-26T18:54+0300
https://ria.ru/20200226/1565248215.html
Воронежская епархия объяснила появление банковских терминалов в храмах
https://cdn24.img.ria.ru/images/19865/77/198657739_0:85:2861:1694_1036x0_80_0_0_2c76b888e8fcc64b0e453bd78415dcca.jpg
РИА Новости

Воронежская епархия объяснила появление банковских терминалов в храмах

18:54 26.02.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСбор пожертвований на ремонт храма
Сбор пожертвований на ремонт храма
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ВОРОНЕЖ, 26 фев - РИА Новости. Банковские терминалы для пожертвований будут появляться в храмах Воронежской области по мере поступающих просьб прихожан и при наличии технической возможности в Сбербанке, сообщила в среду в ответ на запрос РИА Новости пресс-служба Воронежской епархии.
Информация о том, что в воронежских храмах появились банковские терминалы, появилась 21 февраля в интернет-издании "Время Воронежа", а затем и в других местных СМИ, вызвав резонанс.
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"Установка терминалов в церковных лавках храмов Воронежской епархии осуществляется уже более года по многократным обращениям верующих - для их удобства, а также по настоятельной просьбе Сбербанка. По состоянию на 25 февраля 2020 года возможность внесения пожертвований с банковских карт организована для всех желающих в ряде приходов и монастырей", - информирует в своем ответе епархия.
По ее данным, на данный момент пожертвования таким образом принимаются в 12 храмах.
"Процесс будет продолжаться по мере поступающих просьб верующих и при наличии технической возможности в Сбербанке", - говорится в сообщении епархии.
Как объясняет епархия, "данный шаг является ответом на реалии нашего времени, когда все большее число людей считают для себя более удобным пользоваться банковскими картами".
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