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Киев затягивает согласование новых участков отвода сил, заявили в ДНР
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РИА Новости

Киев затягивает согласование новых участков отвода сил, заявили в ДНР

18:53 26.02.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Киев затягивает согласование новых участков разведения сил в Донбассе, несмотря на рекомендации "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) до конца марта отвести силы еще на трех участках, заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе, в частности, подчеркнуто, что к концу марта 2020 года необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.
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"На сегодняшний день можно констатировать, что процесс согласования трех новых участков для разведения сил и средств затягивается из-за позиции украинской стороны, которая пытается продвинуть свои варианты, несоответствующие требованиям рамочного решения, и, по сути, не предполагает реального отведения своих сил и средств на обсуждаемых локациях", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, к заседанию контактной группы, которое прошло в среду в Минске, представители ДНР "тщательно проработали координаты двух локаций с учетом всех предложений и направили их координатору заблаговременно".
"Переговорщики от республики предоставили исчерпывающую аргументацию по обновленным вариантам, в которых были соблюдены все предусмотренные рамочным решением принципы", - добавила Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья Никонорова"Нормандская четверка"МИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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