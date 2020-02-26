Киев затягивает согласование новых участков отвода сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Киев затягивает согласование новых участков разведения сил в Киев затягивает согласование новых участков разведения сил в Донбассе , несмотря на рекомендации "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) до конца марта отвести силы еще на трех участках, заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе, в частности, подчеркнуто, что к концу марта 2020 года необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.

"На сегодняшний день можно констатировать, что процесс согласования трех новых участков для разведения сил и средств затягивается из-за позиции украинской стороны, которая пытается продвинуть свои варианты, несоответствующие требованиям рамочного решения, и, по сути, не предполагает реального отведения своих сил и средств на обсуждаемых локациях", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее словам, к заседанию контактной группы, которое прошло в среду в Минске, представители ДНР "тщательно проработали координаты двух локаций с учетом всех предложений и направили их координатору заблаговременно".

"Переговорщики от республики предоставили исчерпывающую аргументацию по обновленным вариантам, в которых были соблюдены все предусмотренные рамочным решением принципы", - добавила Никонорова.