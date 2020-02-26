В США опубликовали видео "уничтожения" танков "Армата"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американский производитель вертолетов Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе " Армата ".

На кадрах проморолика вертолеты атакуют пехоту и бронетехнику противника. Сначала винтокрылые машины уничтожают четыре танка, очень похожих на Т-14 "Армата", а затем из пушек и неуправляемых ракет расстреливают тяжелую БМП, напоминающую Т-15. При этом 360 Invictus уворачиваются от ракеты ПЗРК и на последних кадрах проносятся над американской пехотой.

Однако пользователей Сети видео не впечатлило.

"А что если у "противника" будет что-то для противовоздушной обороны, кроме одного-единственного парня с ПЗРК?" — спросил один из комментаторов.

"Это чувство, когда тебе нужно делать ролик в стиле голливудского кино, чтобы продать вертолет военным", — пошутил другой.

"Вы бы сначала Вьетнам победили, а потом уже к России лезли", — написал еще один пользователь.