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В США опубликовали видео "уничтожения" танков "Армата"
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РИА Новости

В США опубликовали видео "уничтожения" танков "Армата"

18:48 26.02.2020 (обновлено: 20:37 26.02.2020)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
На кадрах проморолика вертолеты атакуют пехоту и бронетехнику противника. Сначала винтокрылые машины уничтожают четыре танка, очень похожих на Т-14 "Армата", а затем из пушек и неуправляемых ракет расстреливают тяжелую БМП, напоминающую Т-15. При этом 360 Invictus уворачиваются от ракеты ПЗРК и на последних кадрах проносятся над американской пехотой.
Однако пользователей Сети видео не впечатлило.
"А что если у "противника" будет что-то для противовоздушной обороны, кроме одного-единственного парня с ПЗРК?" — спросил один из комментаторов.
"Это чувство, когда тебе нужно делать ролик в стиле голливудского кино, чтобы продать вертолет военным", — пошутил другой.
"Вы бы сначала Вьетнам победили, а потом уже к России лезли", — написал еще один пользователь.
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения фортификационных сооружений и живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
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Т-14Bell HelicopterАрматаРоссияСШАБезопасность
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