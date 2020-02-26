Медведев объяснил оговорку волонтера о "нашей Европе"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Лидер партии Лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что случайная оговорка волонтера о "нашей Европе" имеет право на существование, ведь именно наши предки помогли освобождению Европы из фашистского рабства.

Медведев в среду встретился с волонтёрами, участвующими в подготовке праздничных мероприятий ЕР по случаю 75-летия Победы.

Один из участников затронул проблему сноса памятников советской армии в Восточной Европе. Рассуждая об этом, молодой человек оговорился, что ему и многим его друзьям в странах СНГ "очень больно видеть, как на наших глазах уничтожают нашу Европу", но сразу же поправился, уточнив, что имел в виду уничтожение нашей истории. Такую внезапную оговорку аудитория встретила смехом.

"Вы знаете, это оговорка отчасти правильная", - сказал Медведев с улыбкой.

"Она почему наша? Потому что наши предки способствовали ее освобождению - просто освободили ее из фашистского рабства. В этом смысле вы правильно сказали", - добавил он.

Во время встречи лидер партии позитивно оценил тот факт, что приуроченные к годовщинам Победы проекты "Единой России" благодаря волонтерам становятся более открытыми и масштабными. Обращаясь к молодым людям, он подчеркнул значимость усилий по сохранению исторической памяти и отметил их вклад в это дело.

"Так человеческая память устроена, что многие события уходят, в некоторых случаях - в силу естественных причин, в некоторых случаях - в силу политических причин. И мы ни в коем случае не должны допустить того, чтобы люди на нашей планете забыли, кем была завоёвана победа и какой она досталась ценой", - заявил Медведев.

Упомянув о молодости многих в аудитории, председатель ЕР отметил, что ещё во времена, когда сам он был такого возраста, доказывать кому-то правду о войне было излишне.

"И наши друзья, и даже те, кто относился к нашим оппонентам, а такие были всегда, все-таки признавали роль Советского Союза в победе. Это была такая непререкаемая истина. Сейчас, к сожалению, примеров обратного очень много. Поэтому мне кажется, что ваша задача и задача таких мероприятий как "Диктант победы" заключается в том, чтобы отсекать фальсификации, которых, к сожалению, становится все больше и больше", - подчеркнул он.

По его словам, подобные фальсификации есть как на низовом уроне - достаточно посмотреть, что и как пишут про победу в интернете, так и на государственном уровне.

"Это в некоторых странах, по сути, стало государственной линией. И это особенно прискорбно - особенно в тех случаях, когда речь идёт о странах, которые были освобождены Советским Союзом, ценою жизни сотен тысяч наших воинов", - заявил Медведев.