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SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии
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РИА Новости

SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии

18:43 26.02.2020 (обновлено: 18:44 26.02.2020)
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© Фото : страница компании SOCAR в FacebookГосударственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
© Фото : страница компании SOCAR в Facebook
БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в ближайшее время поставит Белоруссии один танкер нефти, по второму пока идут переговоры, заявил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.
Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.
"На данный момент мы подтверждаем контракт по продаже одного танкера нефти белорусской стороне, сделка будет реализована в ближайшее время. По второму танкеру пока идут переговоры", - заявил Ахмедов.
Белоруссия и РФ не договорились об условиях поставки нефти, в результате РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них была существенно снижена. Затем прокачка нефти на НПЗ частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве Белоруссии сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
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SOCARБелнефтехимАлександр ЛукашенкоБелоруссияАзербайджанЭкономика
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