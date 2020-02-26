Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T18:38+0300
https://ria.ru/20200226/1565247496.html
В Евросоюзе отметили рост числа запросов на получение убежища
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_98305fd3499351c029b6b6f5acab2954.jpg
РИА Новости

В Евросоюзе отметили рост числа запросов на получение убежища

18:38 26.02.2020
728
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Число запросов на получение убежища в странах Европейского союза выросло на 13% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, говорится в опубликованном в среду докладе Европейского бюро поддержки в сфере убежища.
"Впервые с 2015 года число запросов выросло по сравнению с предыдущим годом", - говорится в документе. Этот рост был обусловлен не за счет нелегальной миграции, а из-за заявок граждан государств, имеющих право на безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны. Речь идет о странах Латинской Америки, прежде всего, Венесуэле.
Всего в странах Евросоюза, Швейцарии и Норвегии в 2019 году было подано более 714 тысяч заявок на предоставление убежища. В 2018 году этот показатель составил 635 тысяч.
Лидерами по числу заявок стали выходцы из Сирии, Афганистана и Венесуэлы.
Позитивное решение по предоставлению убежища было принято в 33% случаев. Самый высокий процент удовлетворенных заявок (более 80%) отмечен у соискателей из Сирии, Йемена и Эритреи, самый низкий - у выходцев из Западных Балкан и Латинской Америки.
Бельгия
15 ноября 2019, 01:44
В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
830004
Обсудить 2
Латинская АмерикаЕвросоюзАфганистанВенесуэлаСирияВ мире
Рекомендуем
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран
Россия ограничит выдачу виз гражданам Ирана из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Министр обороны США Марк Эспер
Эспер обеспокоен "стремлением Китая изменить мир в свою пользу"
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал слова Суркова о форме правления в России
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии оцепили военную базу из-за симптомов коронавируса у солдата
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Аксенов назвал национальную идею Зеленского по Крыму "химерами"
Дезинфекция рынка в Сеуле
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Украинец обратился к Зеленскому за помощью с эвакуацией из Китая
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона обеспокоен "региональным доминированием" России
Площадь Победы в Минске
Евродепутаты не пришли на встречу с белорусскими коллегами
Здание посольства Киргизии в Москве
Источник: мужчина с зашитым ртом пришел к посольству Киргизии в Москве
Город Ужгород
Генерал призвал Украину подумать о сохранении западных областей
Женщина в медицинской маске в Париже
В Париже туристы из Южной Кореи заявили, что заразились коронавирусом
Вид на Скопье
Власти Северной Македонии сообщили о первом случае коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния