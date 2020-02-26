В МВД рассказали о ДТП в Подмосковье, совершенных водителями автобусов

"Менее благоприятная ситуация в 2019 году (чем в 2018 году) сложилась по количеству происшествий, совершенных по вине самих водителей автобусов. Так, зарегистрировано 118 ДТП, в которых погибло 6 человек и 206 получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.