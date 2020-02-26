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В МВД рассказали о ДТП в Подмосковье, совершенных водителями автобусов
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РИА Новости

В МВД рассказали о ДТП в Подмосковье, совершенных водителями автобусов

19:01 26.02.2020
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© Фото : ГУМЧС Росии по Московской областиДТП в городском округе Мытищи, поселок Пироговский, Фабричный проезд. 11 марта 2019
ДТП в городском округе Мытищи, поселок Пироговский, Фабричный проезд. 11 марта 2019
© Фото : ГУМЧС Росии по Московской области
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Более ста подмосковных ДТП в 2019 году произошли по вине водителей автобусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
"Менее благоприятная ситуация в 2019 году (чем в 2018 году) сложилась по количеству происшествий, совершенных по вине самих водителей автобусов. Так, зарегистрировано 118 ДТП, в которых погибло 6 человек и 206 получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Автовокзал
Вчера, 15:12
Полиция пресекла 1,7 миллиона нарушений водителями автобусов в России
Также в ведомстве отметили, что почти 90% ДТП, в которых пострадали люди, произошли по вине водителей автобусов, которые осуществляют регулярные перевозки.
Согласно данным ведомства, в прошлом году в Подмосковье произошли 272 аварии с участием автобусов. В них погибли 30 человек и более 400 пострадали.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
25 февраля, 02:40
Названы регионы с наибольшим количеством автомобильных аварий
010140
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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