В МВД рассказали о ДТП в Подмосковье, совершенных водителями автобусов

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Более ста подмосковных ДТП в 2019 году произошли по вине водителей автобусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
"Менее благоприятная ситуация в 2019 году (чем в 2018 году) сложилась по количеству происшествий, совершенных по вине самих водителей автобусов. Так, зарегистрировано 118 ДТП, в которых погибло 6 человек и 206 получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что почти 90% ДТП, в которых пострадали люди, произошли по вине водителей автобусов, которые осуществляют регулярные перевозки.
Согласно данным ведомства, в прошлом году в Подмосковье произошли 272 аварии с участием автобусов. В них погибли 30 человек и более 400 пострадали.
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