Путин оценил поправку об индексировании потребительской корзины

"Это все красиво звучит, просто это такая общая формулировка, которая тому же правительству позволит сказать, а это достойно… имея в виду возможности бюджета. Здесь, скорее всего, вы правильно, мне кажется, сказали, скорее всего, в федеральных законах надо просто прописать более четко обязанность государства своевременно проводить соответствующие индексации и пересмотр той же самой потребительской корзины. Можно ли более точно сформулировать это в конституции, сейчас я не могу сказать, но я услышал, спасибо", - заключил он.