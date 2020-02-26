Путин оценил поправку об индексировании потребительской корзины

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает возможным прописать в законе обязанность государства своевременно индексировать потребительскую корзину.
В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон Путину, в частности, предложили, чтобы правительство пересматривала прожиточный минимум и потребительскую корзину, чтобы люди постепенно чувствовали, что они защищены.
"Вопрос, безусловно, правильно поставлен, я с вами согласен", - сказал президент.
Путин отметил, что с минимальным уровнем оплаты труда и с прожиточным уровнем связана потребительская корзина. Он поинтересовался, что предлагается сделать. "Записать, чтобы прожиточный минимум обеспечивал достойный уровень жизни", - спросил он.
"Это все красиво звучит, просто это такая общая формулировка, которая тому же правительству позволит сказать, а это достойно… имея в виду возможности бюджета. Здесь, скорее всего, вы правильно, мне кажется, сказали, скорее всего, в федеральных законах надо просто прописать более четко обязанность государства своевременно проводить соответствующие индексации и пересмотр той же самой потребительской корзины. Можно ли более точно сформулировать это в конституции, сейчас я не могу сказать, но я услышал, спасибо", - заключил он.