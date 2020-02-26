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Путин оценил поправку об индексировании потребительской корзины
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РИА Новости

Путин оценил поправку об индексировании потребительской корзины

18:32 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает возможным прописать в законе обязанность государства своевременно индексировать потребительскую корзину.
В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон Путину, в частности, предложили, чтобы правительство пересматривала прожиточный минимум и потребительскую корзину, чтобы люди постепенно чувствовали, что они защищены.
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"Вопрос, безусловно, правильно поставлен, я с вами согласен", - сказал президент.
Путин отметил, что с минимальным уровнем оплаты труда и с прожиточным уровнем связана потребительская корзина. Он поинтересовался, что предлагается сделать. "Записать, чтобы прожиточный минимум обеспечивал достойный уровень жизни", - спросил он.
"Это все красиво звучит, просто это такая общая формулировка, которая тому же правительству позволит сказать, а это достойно… имея в виду возможности бюджета. Здесь, скорее всего, вы правильно, мне кажется, сказали, скорее всего, в федеральных законах надо просто прописать более четко обязанность государства своевременно проводить соответствующие индексации и пересмотр той же самой потребительской корзины. Можно ли более точно сформулировать это в конституции, сейчас я не могу сказать, но я услышал, спасибо", - заключил он.
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