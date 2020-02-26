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Московский зоопарк присоединился к акции в поддержку жителей Уханя
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РИА Новости

Московский зоопарк присоединился к акции в поддержку жителей Уханя

18:31 26.02.2020
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© REUTERS / CHINA DAILYМедицинский работник смотрит за коллегой в изолированной палате больницы Цзиньинтань в Ухане
Медицинский работник смотрит за коллегой в изолированной палате больницы Цзиньинтань в Ухане
© REUTERS / CHINA DAILY
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Московский зоопарк присоединился к международной акции Isolate the virus, not love в поддержку жителей Уханя, сообщается в социальных сетях зоосада.
"Московский зоопарк присоединился к международной акции Isolate the virus, not love в поддержку жителей китайского города Уханя... Изоляция Уханя стала причиной всеобщей паники, а также вызвала массу проблем у каждого его жителя. Мы хотим поддержать жителей Уханя и всего Китая в целом. Мы думаем о вас, любим вас и надеемся, что скоро эпидемиологам удастся взять под контроль вирус, и люди вновь смогут почувствовать себя в безопасности. Сейчас как никогда важно объединиться и во что бы то ни стало продолжать верить в лучшее", - говорится в сообщении.
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ИЗОЛИРОВАТЬ ВИРУС, А НЕ ЛЮБОВЬ ❤️🙏🏻🌏 Наш зоопарк присоединился к международной акции “Isolate the virus, not love” в поддержку жителей китайского города Уханя. В конце января Ухань и 11 миллионов его горожан оказались отрезаны от всего мира: в городе был экстренно введен режим карантина, призванный остановить или по крайней мере замедлить распространение коронавируса. На сегодняшний день число заболевших на территории Китая превысило 70 тысяч человек, а число погибших - 2 тысячи. Изоляция Уханя стала причиной всеобщей паники, а также вызвала массу проблем у каждого его жителя. ☀️ Мы хотим поддержать жителей Уханя и всего Китая в целом. Мы думаем о вас, любим вас и надеемся, что скоро эпидемиологам удастся взять под контроль вирус, и люди вновь смогут почувствовать себя в безопасности. Сейчас как никогда важно объединиться и во что бы то ни стало продолжать верить в лучшее. Многие наши гости уже успели сделать фотографии с плакатом акции или унести домой наклейки с ее символикой. Выразить свою поддержку жителям Уханя может каждый. Достаточно разместить фото с тэгом #isolatethevirusnotlove в интернете.

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)

Отмечается, что многие гости зоопарка уже успели сделать фотографии с плакатом акции или унести домой наклейки с ее символикой.
"Выразить свою поддержку жителям Уханя может каждый. Достаточно разместить фото с тэгом #isolatethevirusnotlove в интернете", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека.
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28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМосковский зоопаркВОЗМоскваКитайРоссияУханьВ мире
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