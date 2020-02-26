Аксенов назвал национальную идею Зеленского по Крыму "химерами"

В среду президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума Age of Crimea Forum 2020 заявил, что возвращение Крыма является неотъемлемой частью национальной идеи Украины, полуостров не может быть ценой мира в Донбассе.

"Похоже, Зеленский так до сих пор и не осознал, что он уже не артист легкого жанра, а глава государства. Предложить в качестве национальной идеи что-то созидательное и конкретное, например, повышение качества жизни людей в какие-то обозримые сроки, он не может, потому что тогда надо будет выполнять свои обещания, а это невозможно в условиях постмайданной Украины. Вот и приходится кормить людей химерами вроде "возвращения" Крыма, которого можно ждать бесконечно", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.

Аксенов подчеркнул, что у него складывается впечатление, что власть в Киеве не менялась и в президентском кресле до сих пор сидит Петр Порошенко.

"Правящая верхушка соседней страны продолжает отыгрывать ту жалкую и постыдную роль, которую определили Украине ее западные хозяева – это роль международного провокатора и кляузника, роль инструмента для мелких антироссийских пакостей", - подчеркнул Аксенов.