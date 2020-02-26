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Аксенов назвал национальную идею Зеленского по Крыму "химерами"
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РИА Новости

Аксенов назвал национальную идею Зеленского по Крыму "химерами"

18:31 26.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает кормить население своей страны "химерами" вроде "возвращения" Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.
В среду президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума Age of Crimea Forum 2020 заявил, что возвращение Крыма является неотъемлемой частью национальной идеи Украины, полуостров не может быть ценой мира в Донбассе.
"Похоже, Зеленский так до сих пор и не осознал, что он уже не артист легкого жанра, а глава государства. Предложить в качестве национальной идеи что-то созидательное и конкретное, например, повышение качества жизни людей в какие-то обозримые сроки, он не может, потому что тогда надо будет выполнять свои обещания, а это невозможно в условиях постмайданной Украины. Вот и приходится кормить людей химерами вроде "возвращения" Крыма, которого можно ждать бесконечно", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.
Аксенов подчеркнул, что у него складывается впечатление, что власть в Киеве не менялась и в президентском кресле до сих пор сидит Петр Порошенко.
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"Правящая верхушка соседней страны продолжает отыгрывать ту жалкую и постыдную роль, которую определили Украине ее западные хозяева – это роль международного провокатора и кляузника, роль инструмента для мелких антироссийских пакостей", - подчеркнул Аксенов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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