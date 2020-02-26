Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T18:29+0300
https://ria.ru/20200226/1565246954.html
Суд арестовал обоих подозреваемых в подготовке убийства в Саратове
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565210099_0:0:1928:1084_1036x0_80_0_0_d35bb6cc43ab786613892a75fc1fdce6.jpg
РИА Новости

Суд арестовал обоих подозреваемых в подготовке убийства в Саратове

18:29 26.02.2020
26854
© ФСБ РФФСБ РФ предотвратила нападение на учебное заведение в Саратове
ФСБ РФ предотвратила нападение на учебное заведение в Саратове
© ФСБ РФ
САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова в среду поместил под стражу до 25 апреля обоих подростков, задержанных по подозрению в подготовке массового убийства в школе, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Надежда Волошина.
ФСБ ранее в среду сообщила, что пресечена подготовка нападения на образовательное учреждение в Саратове. Отмечалось, что задержаны двое несовершеннолетних, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростки были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы входило убийство "примерно 40 человек". Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет.
Ранее в среду суд арестовал 14-летнего подростка до 25 апреля.
"Рассмотрев ходатайство и представленные следствием материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 25 апреля", - сказала собеседница агентства.
Ранее в суде сообщили, что рассмотрение ходатайств об аресте обоих подростков проходили в закрытом режиме.
ФСБ РФ предотвратила нападение на учебное заведение в Саратове
Вчера, 14:38
Чиновники проанализируют досуг детей после ЧП в Саратове
1025631714
Обсудить 4
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СаратовРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Страшно...Вот времена нынче на дворе.Разве в СССР можно было такое представить???Вроде человечество должно шагать к лучшему.К прогрессу.Почему такое происходит???Разве с просторов инета не могут убрать контенты, пропагандирующие насилие??? Разве нельзя культивировать здоровое мировосприятие?Это можно сделать.Видно никто не хочет этим заниматься.
26 февраля, 19:17
Лариса Ахметова
3110302
Рекомендуем
В Саратове задержаны подростки за подготовку массового убийства
ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил личности подростков, пропавших в море в Сочи
ФСБ РФ предотвратила нападение на учебное заведение в Саратове
Чиновники проанализируют досуг детей после ЧП в Саратове
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Возможность заноса коронавируса в Россию возрастает, заявила Попова
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус
Вертолеты Bell. Рекламный ролик
В США опубликовали видео "уничтожения" танков "Армата"
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
В Саратове задержаны подростки за подготовку массового убийства
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Елена Исинбаева
Исинбаева не пришла на встречу Путина с рабочей группой по Конституции
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния