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"Вертолеты России" передали заказчику первый серийный Ми-38
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РИА Новости

"Вертолеты России" передали заказчику первый серийный Ми-38

18:24 26.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПервый гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности в здании Казанского вертолетного завода
Первый гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности в здании Казанского вертолетного завода
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Казанский вертолётный завод (КВЗ) холдинга "Вертолеты России" в среду предал заказчику – компании "Газпромбанк Лизинг" - первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Мы впервые за последние четыре годы не просто подводим результат первого этапа серийного производства гражданского типа вертолёта Ми-38… мы сегодня передаём машину сразу в эксплуатацию. Не просто у нас есть серийная машина, у нас есть уже первый серийный эксплуатант, что говорит о том, что машина будет в воздухе, будет летать и доказывать свою надежность", - сказал генеральный директор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский на церемонии передачи. По его словам, вертолет на зарубежных салонах уже доказал свою надежность и большой интерес потенциальных заказчиков, в том числе из зарубежных стран.
"Уже сегодня с уверенностью можно сказать, что у КВЗ есть работа – у нас сегодня на текущий и следующий годы порядка 100 вертолётов в заказе, мы ведём работу, не прекращая", - отметил гендиректор холдинга, добавив, что компания перед собой ставит большие задачи – увеличить объём производства, улучшить качество, улучшить работу послепродажного обслуживания.
"Эти вертолёты мы уже представляли министерству обороны. Была огромная мечта сделать вот в таком виде. Это современнейшая машина, новый рубеж нашего вертолётного завода", - подчеркнул в свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов, участвовавший в церемонии. По его словам, опыт коллектива и проведённая на предприятии модернизация позволяют сегодня выпускать самые современные и востребованные машины.
Вертолет Ми-38
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Как отмечает холдинг, эксплуатантом машины станет компания "Русские вертолетные системы" (РВС). Переданный вертолет с салоном повышенной комфортности предназначен для перевозки до 10 человек.
Ми-38 спроектирован по одновинтовой схеме и оснащен двухдвигательной силовой установкой с высокими мощностными и экономическими показателями. На вертолете устанавливаются два двигателя ТВ7-117В отечественного производства. Ми-38 оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации. Дальность полета нового вертолета в транспортной конфигурации составляет до 1200 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.
Первый серийный вертолет Ми-38 был впервые представлен публике в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019, где с ним ознакомились президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Реджеп Эрдоган. Зарубежный дебют Ми-38 состоялся в ходе авиасалона DubaiAirshow 2019, на котором глава Минпромторга России Денис Мантуров продемонстрировал вертолет наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заед Аль Нахайяну.
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Андрей БогинскийВертолеты РоссииМи-38Новости компаний - Экономика
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