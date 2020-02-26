"Вертолеты России" передали заказчику первый серийный Ми-38

Первый гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности в здании Казанского вертолетного завода

КАЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Казанский вертолётный завод (КВЗ) холдинга " Казанский вертолётный завод (КВЗ) холдинга " Вертолеты России " в среду предал заказчику – компании "Газпромбанк Лизинг" - первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Мы впервые за последние четыре годы не просто подводим результат первого этапа серийного производства гражданского типа вертолёта Ми-38… мы сегодня передаём машину сразу в эксплуатацию. Не просто у нас есть серийная машина, у нас есть уже первый серийный эксплуатант, что говорит о том, что машина будет в воздухе, будет летать и доказывать свою надежность", - сказал генеральный директор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский на церемонии передачи. По его словам, вертолет на зарубежных салонах уже доказал свою надежность и большой интерес потенциальных заказчиков, в том числе из зарубежных стран.

"Уже сегодня с уверенностью можно сказать, что у КВЗ есть работа – у нас сегодня на текущий и следующий годы порядка 100 вертолётов в заказе, мы ведём работу, не прекращая", - отметил гендиректор холдинга, добавив, что компания перед собой ставит большие задачи – увеличить объём производства, улучшить качество, улучшить работу послепродажного обслуживания.

"Эти вертолёты мы уже представляли министерству обороны. Была огромная мечта сделать вот в таком виде. Это современнейшая машина, новый рубеж нашего вертолётного завода", - подчеркнул в свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов, участвовавший в церемонии. По его словам, опыт коллектива и проведённая на предприятии модернизация позволяют сегодня выпускать самые современные и востребованные машины.

Как отмечает холдинг, эксплуатантом машины станет компания "Русские вертолетные системы" (РВС). Переданный вертолет с салоном повышенной комфортности предназначен для перевозки до 10 человек.

Ми-38 спроектирован по одновинтовой схеме и оснащен двухдвигательной силовой установкой с высокими мощностными и экономическими показателями. На вертолете устанавливаются два двигателя ТВ7-117В отечественного производства. Ми-38 оснащен современным пилотажно-навигационным комплексом и системой спутниковой навигации. Дальность полета нового вертолета в транспортной конфигурации составляет до 1200 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.