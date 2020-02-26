Depeche Mode объявили, что выпустят документальный фильм на DVD

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Участники британской рок-группы Depeche Mode объявили в Твиттере, что документальный фильм "Spirits of the forest" выйдет на DVD 27 марта, . Участники британской рок-группы Depeche Mode объявили в Твиттере, что документальный фильм "Spirits of the forest" выйдет на DVD 27 марта, сообщает NME.

SPiRiTS In The Forest will be available March 27th on DVD & Blu-ray! The package includes LiVE SPiRiTS, never-before-seen full-concert video and audio from the final shows in Berlin. Available for pre-order February 26th. pic.twitter.com/2cUvie2bHq — Depeche Mode (@depechemode) February 25, 2020

Картина, снятая нидерландским режиссером и давним другом музыкантов Антоном Корбейном, ранее никогда полностью не выпускалась. В ней рассказывается о жизни участников группы, любви к музыке и том, как она повлияла на них.

По информации издания, "Spirits of the forest" будет представлен специальным "пакетом", в который войдет четыре диска.

На двух носителях — концерты Depeche Mode 2018 года из их тура Global spirit tour в Вальдбюне и Берлине. На других дисках — саундтрек Live spirits и запись живого аудио с выступлений.