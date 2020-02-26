Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-26T23:20+0300
https://ria.ru/20200226/1565246546.html
Depeche Mode объявили, что выпустят документальный фильм на DVD
https://cdn25.img.ria.ru/images/94614/11/946141127_0:270:3000:1958_1036x0_80_0_0_c4de4cc967614a5c1ca5825f62659080.jpg
РИА Новости

Depeche Mode объявили, что выпустят документальный фильм на DVD

23:20 26.02.2020
344
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСолист группы Depeche Mode Дэйв Гaан
Солист группы Depeche Mode Дэйв Гaан
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Участники британской рок-группы Depeche Mode объявили в Твиттере, что документальный фильм "Spirits of the forest" выйдет на DVD 27 марта, сообщает NME.
Картина, снятая нидерландским режиссером и давним другом музыкантов Антоном Корбейном, ранее никогда полностью не выпускалась. В ней рассказывается о жизни участников группы, любви к музыке и том, как она повлияла на них.
По информации издания, "Spirits of the forest" будет представлен специальным "пакетом", в который войдет четыре диска.
На двух носителях — концерты Depeche Mode 2018 года из их тура Global spirit tour в Вальдбюне и Берлине. На других дисках — саундтрек Live spirits и запись живого аудио с выступлений.
Предзаказ DVD-издания доступен с сегодняшнего дня.
Участники британской группы Depeche Mode Дэйв Гaан и Мартин Гор выступают на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
20 сентября 2019, 13:46Культура
Документальный фильм о Depeche Mode покажут во всем мире в один день
1520011
КультураМузыкаКино и сериалыНовости культурыDepeche ModeБерлин (город)
Рекомендуем
Американская группа Metallica
Metallica отменила участие в двух фестивалях из-за лечения Хэтфилда
Британская писательница Э. Л. Джеймс
По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
Американский актер Джонни Депп
Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Актриса Сальма Хайек на пресс-конференции фильма Неизбранные дороги в рамках кинофестиваля Берлинале - 2020
Сальма Хайек назвала "привилегий" сыграть роль на испанском языке
Певец Тимати
Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме
Район Вест-Бэй города Доха, Катар
Катар считает невысоким риск проникновения коронавируса в страну
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Феофил предложил провести молитву в Храме Гроба Господня
Актер Станислав Садальский
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Угощения на праздновании масленицы
ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия освободила от террористов несколько поселений в Идлибе
Майнинг-ферма
Эксперт: майнеры тратят около 10% прибыли на электричество
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Маас призвал США и Россию "проявить лидерство" и продлить СНВ-3
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия приостановила въезд с целью паломничества
Певица Лолита Милявская
Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния