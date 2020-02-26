Власти Бразилии проверят 20 случаев с подозрением на коронавирус

Военнослужащие в защитных костюмах во время прибытия граждан Бразилии из Китая на базе ВВС в Анаполисе

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - РИА Новости. Бразилия , подтвердившая первый в Латинской Америке случай заболевания коронавирусом , анализирует еще 20 подозрительных ситуаций, сообщает министерство здравоохранения страны.

"По данным на 26 февраля, есть 20 подозрительных случаев, один подтвержденный и 56 отклоненных", - говорится в Twitter министерства.

Ранее в среду глава минздрава страны сообщил, что повторная проверка анализов 61-летнего мужчины, прибывшего в Сан-Паулу из Италии, подтвердила заболевание коронавирусом.