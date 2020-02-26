Власти Бразилии проверят 20 случаев с подозрением на коронавирус

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - РИА Новости. Бразилия, подтвердившая первый в Латинской Америке случай заболевания коронавирусом, анализирует еще 20 подозрительных ситуаций, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По данным на 26 февраля, есть 20 подозрительных случаев, один подтвержденный и 56 отклоненных", - говорится в Twitter министерства.
Ранее в среду глава минздрава страны сообщил, что повторная проверка анализов 61-летнего мужчины, прибывшего в Сан-Паулу из Италии, подтвердила заболевание коронавирусом.
Вспышка коронавируса в Европе была зафиксирована на прошлой неделе на севере Италии, на данный момент в Италии число заболевших COVID-19 превысило 370 человек, зафиксировано 12 смертельных случаев.
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