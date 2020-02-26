Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T18:30+0300
https://ria.ru/20200226/1565246512.html
Власти Бразилии проверят 20 случаев с подозрением на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565244325_0:5:2999:1692_1036x0_80_0_0_dcbcfef0cb11c2112950bb45a057fe45.jpg
РИА Новости

Власти Бразилии проверят 20 случаев с подозрением на коронавирус

18:20 26.02.2020 (обновлено: 18:30 26.02.2020)
441
© REUTERS / Adriano MachadoВоеннослужащие в защитных костюмах во время прибытия граждан Бразилии из Китая на базе ВВС в Анаполисе
Военнослужащие в защитных костюмах во время прибытия граждан Бразилии из Китая на базе ВВС в Анаполисе
© REUTERS / Adriano Machado
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - РИА Новости. Бразилия, подтвердившая первый в Латинской Америке случай заболевания коронавирусом, анализирует еще 20 подозрительных ситуаций, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По данным на 26 февраля, есть 20 подозрительных случаев, один подтвержденный и 56 отклоненных", - говорится в Twitter министерства.
Ранее в среду глава минздрава страны сообщил, что повторная проверка анализов 61-летнего мужчины, прибывшего в Сан-Паулу из Италии, подтвердила заболевание коронавирусом.
Вспышка коронавируса в Европе была зафиксирована на прошлой неделе на севере Италии, на данный момент в Италии число заболевших COVID-19 превысило 370 человек, зафиксировано 12 смертельных случаев.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
100300
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыЛатинская АмерикаБразилияИталияВ мире
Рекомендуем
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Женщина в медицинской маске в Париже
В Париже туристы из Южной Кореи заявили, что заразились коронавирусом
Военнослужащие в защитных костюмах во время прибытия граждан Бразилии из Китая на базе ВВС в Анаполисе
В Латинской Америке подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии оцепили военную базу из-за симптомов коронавируса у солдата
Завтрак
Самый важный прием пищи. В какое время надо есть, чтобы похудеть
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Вид на Скопье
Власти Северной Македонии сообщили о первом случае коронавируса
Тест на выявление коронавируса
Число случаев заболевания коронавирусом в Бахрейне увеличилось до 33
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус
Лабораторные исследования
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
Греческим врачам отменили отгулы и отпуска из-за коронавируса
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния