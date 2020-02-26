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Богинский: завод в Казани может выпускать 12 вертолетов Ми-38 в год
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РИА Новости

Богинский: завод в Казани может выпускать 12 вертолетов Ми-38 в год

18:19 26.02.2020
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© РИА Новости . Пресс-служба компании "Алроса" / Перейти в фотобанкВертолет Ми-38
Вертолет Ми-38
© РИА Новости . Пресс-служба компании "Алроса"
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Вертолет Ми-38
КАЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Казанский вертолетный завод способен в год выпускать не менее 12 вертолетов Ми-38, заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Сегодня завод готов выпускать не менее 12 вертолетов в год. Соответственно, у нас сегодня есть заказы от министерства обороны – две машины мы в прошлом году поставили... У нас сегодня в производстве находятся шесть вертолётов данного типа. Плюс есть первые заказы от иностранных заказчиков", - сказал он журналистам после церемонии передачи заказчику первого серийного гражданского вертолета Ми-38.
По словам Богинского, такой машины у холдинга до этого не было, это новый класс машины в модельном ряду с максимальным взлетным весом больше 15 тонн, с аварийно-стойкой топливной системой, которая может в пассажирской версии перевозить 30 пассажиров.
"Конечно, наша мечта, чтобы Казанский вертолетный завод делал не менее 100 машин в год. И это реально. У нас заказы где-то на 70 машин в этом году. С учётом того, что у нас есть Ми-8 и его модификации, "Ансат" и его модификации и появляется вот эта более тяжелая машина, очень конкурентная… Я считаю, что для вертолетного рынка мирового это серьезная заявка… С данной моделью мы будем очень конкурентны", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.
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ПАО "Казанский вертолетный завод" производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах мира. Выпускается широкий ряд модификаций этих вертолетов: транспортный, пассажирский, спасательный, десантно-транспортный и другие. В серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет "Ансат", многоцелевой транспортно-пассажирский вертолет Ми-38.
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Республика ТатарстанАндрей БогинскийВертолеты РоссииМи-38
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