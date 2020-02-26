Богинский: завод в Казани может выпускать 12 вертолетов Ми-38 в год

"Сегодня завод готов выпускать не менее 12 вертолетов в год. Соответственно, у нас сегодня есть заказы от министерства обороны – две машины мы в прошлом году поставили... У нас сегодня в производстве находятся шесть вертолётов данного типа. Плюс есть первые заказы от иностранных заказчиков", - сказал он журналистам после церемонии передачи заказчику первого серийного гражданского вертолета Ми-38.

"Конечно, наша мечта, чтобы Казанский вертолетный завод делал не менее 100 машин в год. И это реально. У нас заказы где-то на 70 машин в этом году. С учётом того, что у нас есть Ми-8 и его модификации, "Ансат" и его модификации и появляется вот эта более тяжелая машина, очень конкурентная… Я считаю, что для вертолетного рынка мирового это серьезная заявка… С данной моделью мы будем очень конкурентны", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.