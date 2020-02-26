Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Общероссийское голосование по поправкам в Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Эту дату предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок ее сопредседатель Андрей Клишас. По его словам, к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, так что 22 апреля — оптимальная дата.

Сенатор Клишас предложил России голосовать за поправки к конституции 22 апреля. Путин не ответил, но записал и дважды подчеркнул. pic.twitter.com/HAt1qkUsZ3 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 26, 2020

"Да, Владимир Владимирович согласился с этим", — сказал Крашенинников после заседания.

На предыдущей встрече Клишас предложил сделать день голосования выходным, а Путин эту идею поддержал.

На сегодняшней встрече глава государства еще раз подчеркнул важность всенародного голосования. Он напомнил, что действующее законодательство позволяет принять поправки после одобрения Госдумой, Советом Федерации и двумя третями региональных законодательных собраний.

"Затем должна быть подпись президента, и на этом как бы все. Но я, имея в виду важность этих поправок, предложил, чтобы этот закон о поправках вступил в силу только после подведения итогов всероссийского всеобщего голосования, которое есть не что иное, как плебисцит. Вот это самое главное, и мы с вами должны вот это соблюсти. После этого будет указ президента о внесении этих поправок в Конституцию", — сказал глава государства.

Поправки в Конституцию

В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.

Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.