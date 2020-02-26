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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
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РИА Новости

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

18:14 26.02.2020 (обновлено: 19:14 26.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Эту дату предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок ее сопредседатель Андрей Клишас. По его словам, к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, так что 22 апреля — оптимальная дата.
"Да, Владимир Владимирович согласился с этим", — сказал Крашенинников после заседания.
На предыдущей встрече Клишас предложил сделать день голосования выходным, а Путин эту идею поддержал.
На сегодняшней встрече глава государства еще раз подчеркнул важность всенародного голосования. Он напомнил, что действующее законодательство позволяет принять поправки после одобрения Госдумой, Советом Федерации и двумя третями региональных законодательных собраний.
"Затем должна быть подпись президента, и на этом как бы все. Но я, имея в виду важность этих поправок, предложил, чтобы этот закон о поправках вступил в силу только после подведения итогов всероссийского всеобщего голосования, которое есть не что иное, как плебисцит. Вот это самое главное, и мы с вами должны вот это соблюсти. После этого будет указ президента о внесении этих поправок в Конституцию", — сказал глава государства.
Президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию
Вчера, 18:06
Путин обсудил с рабочей группой подготовку поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию

В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК.
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
25 февраля, 12:45
Песков разъяснил, как будут приниматься поправки в Конституцию
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Обсудить 107
Павел КрашенинниковГосдума РФРоссияОбществоКонституция РФПолитика
Популярные комментарии
надо на 1е апреля
26 февраля, 18:54
Глеб Шевченко
203220002
Хорошая дата. Страна движется в перёд, с наработанным опытом прошлого и возможностями в настоящем времени.
26 февраля, 18:26
Сергей Березин
5939001062
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