Попова рассказала о россиянах, эвакуированных с острова Хайнань

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 4650 россиян были вывезены с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой коронавируса в КНР.
"Мы, во-первых, вывезли всех граждан Российской Федерации с острова Хайнань. Это была специальная, так скажем, операция, это 4650 человек, всех обследовали, всех пронаблюдали в течение двух недель", - заявила Попова.
Она уточнила, что Россия также вывезла людей из Уханя двумя борта, в их числе были не только граждане РФ. Все биологические и эпидемиологические риски были минимизированы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
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