Попова рассказала о россиянах, эвакуированных с острова Хайнань

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 4650 россиян были вывезены с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой коронавируса в КНР.

"Мы, во-первых, вывезли всех граждан Российской Федерации с острова Хайнань. Это была специальная, так скажем, операция, это 4650 человек, всех обследовали, всех пронаблюдали в течение двух недель", - заявила Попова.

Она уточнила, что Россия также вывезла людей из Уханя двумя борта, в их числе были не только граждане РФ. Все биологические и эпидемиологические риски были минимизированы.