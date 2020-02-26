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Попова рассказала о россиянах, эвакуированных с острова Хайнань
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РИА Новости

Попова рассказала о россиянах, эвакуированных с острова Хайнань

18:11 26.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 4650 россиян были вывезены с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой коронавируса в КНР.
"Мы, во-первых, вывезли всех граждан Российской Федерации с острова Хайнань. Это была специальная, так скажем, операция, это 4650 человек, всех обследовали, всех пронаблюдали в течение двух недель", - заявила Попова.
Она уточнила, что Россия также вывезла людей из Уханя двумя борта, в их числе были не только граждане РФ. Все биологические и эпидемиологические риски были минимизированы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
500113
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ХубэйХайнаньАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКитайУханьВ мире
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