Минск получит нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний

МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Белоруссия в марте будет получать нефть по рыночной цене без премии от шести российских компаний, сообщил РИА Новости пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Пять новых игроков, с которыми мы будем работать на первый квартал, они не входят в список наших традиционных поставщиков. Это дополнительно к группе компаний "Сафмар", ранее с ними мы не работали", — сказал собеседник агентства.
Он не стал уточнять названия компаний, а также предполагаемые объемы поставок сырья.
Таким образом, Белоруссия ожидает поставку двух танкеров российской нефти, закупленной через трейдеров, двух танкеров азербайджанской нефти с транспортировкой по трубопроводу Одесса — Броды, а также поставки от нескольких российских компаний по магистральному нефтепроводу "Дружба", подытожил Тищенко.
21 февраля, 14:20Новак рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии
На минувшей неделе министр энергетики Александр Новак сообщил, что Москва предложила Минску ежегодно снижать премию к цене на нефть на два доллара за тонну, то есть пропорционально уменьшению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от ее снижения, добавил чиновник.
Россия и Белоруссия пока не могут договориться о новых поставках нефти. Основным препятствием является отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. Также в Минске считают нецелесообразным сохранять премии к цене для российских нефтяных компаний.
Российский налоговый маневр в нефтяной сфере предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.