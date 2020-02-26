Минск получит нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний

МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Белоруссия в марте будет получать нефть по рыночной цене без премии от шести российских компаний, сообщил РИА Новости пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Пять новых игроков, с которыми мы будем работать на первый квартал, они не входят в список наших традиционных поставщиков. Это дополнительно к группе компаний " Сафмар ", ранее с ними мы не работали", — сказал собеседник агентства.

Он не стал уточнять названия компаний, а также предполагаемые объемы поставок сырья.

Таким образом, Белоруссия ожидает поставку двух танкеров российской нефти, закупленной через трейдеров, двух танкеров азербайджанской нефти с транспортировкой по трубопроводу Одесса — Броды, а также поставки от нескольких российских компаний по магистральному нефтепроводу "Дружба", подытожил Тищенко.

На минувшей неделе министр энергетики Александр Новак сообщил, что Москва предложила Минску ежегодно снижать премию к цене на нефть на два доллара за тонну, то есть пропорционально уменьшению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от ее снижения, добавил чиновник.

Россия и Белоруссия пока не могут договориться о новых поставках нефти. Основным препятствием является отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. Также в Минске считают нецелесообразным сохранять премии к цене для российских нефтяных компаний.