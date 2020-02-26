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Минск получит нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний
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РИА Новости

Минск получит нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний

18:09 26.02.2020 (обновлено: 19:01 26.02.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Белоруссия в марте будет получать нефть по рыночной цене без премии от шести российских компаний, сообщил РИА Новости пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Пять новых игроков, с которыми мы будем работать на первый квартал, они не входят в список наших традиционных поставщиков. Это дополнительно к группе компаний "Сафмар", ранее с ними мы не работали", — сказал собеседник агентства.
Он не стал уточнять названия компаний, а также предполагаемые объемы поставок сырья.
Таким образом, Белоруссия ожидает поставку двух танкеров российской нефти, закупленной через трейдеров, двух танкеров азербайджанской нефти с транспортировкой по трубопроводу Одесса — Броды, а также поставки от нескольких российских компаний по магистральному нефтепроводу "Дружба", подытожил Тищенко.
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На минувшей неделе министр энергетики Александр Новак сообщил, что Москва предложила Минску ежегодно снижать премию к цене на нефть на два доллара за тонну, то есть пропорционально уменьшению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от ее снижения, добавил чиновник.
Россия и Белоруссия пока не могут договориться о новых поставках нефти. Основным препятствием является отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. Также в Минске считают нецелесообразным сохранять премии к цене для российских нефтяных компаний.
Российский налоговый маневр в нефтяной сфере предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.
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СафмарБелнефтехимМихаил ГуцериевБелоруссияРоссияЭкономика
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נצניכ צאר
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имя фамилия
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