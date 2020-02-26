Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

"В действующей Конституции в преамбуле там прямо говорится о тысячелетней истории - это очевидно, и то, что мы правопреемники, это тоже очевидная вещь. Во всяком случае, все согласились, что мы правопреемники, когда нужно было платить и возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза, мы, по-моему, только за Украину 16 миллиардов выплатили", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, комментируя предложения закрепить в основном законе положение, что Россия - правопреемник СССР и Российской империи.