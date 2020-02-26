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Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
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РИА Новости

Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

18:06 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"В действующей Конституции в преамбуле там прямо говорится о тысячелетней истории - это очевидно, и то, что мы правопреемники, это тоже очевидная вещь. Во всяком случае, все согласились, что мы правопреемники, когда нужно было платить и возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза, мы, по-моему, только за Украину 16 миллиардов выплатили", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, комментируя предложения закрепить в основном законе положение, что Россия - правопреемник СССР и Российской империи.
Участники встречи предложили записать выплаченные долги, но президент идею не поддержал.
"Это записывать не нужно. Но весь мир был очень счастлив, когда мы сказали: да, мы правопреемники, и поэтому берем на себя обязательства выплатить все долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом. Вот мы кредиты погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на бывшем пространстве Советского Союза государства нам так и не передали", - добавил Путин.
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Вчера, 11:15
СМИ: Пакистан выплатил России долг по операциям бывшего СССР
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Конституция РФВладимир ПутинРоссияСССРВ мире
Популярные комментарии
В.В. Есть такое слово, санкции. Не стесняйтесь, применяйте их, к бывшим "братьям".
26 февраля, 18:12
Никита Ермаков
1210001
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