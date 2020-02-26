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В Германии оцепили военную базу из-за симптомов коронавируса у солдата
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РИА Новости

В Германии оцепили военную базу из-за симптомов коронавируса у солдата

18:02 26.02.2020
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© REUTERS / Hannibal HanschkeАвтомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бундесвер оцепил авиабазу Кельн-Ван после того, как у одного из военнослужащих были обнаружены симптомы коронавируса, сообщает таблоид Bild со ссылкой на администрацию базы.
"Необходимо предотвратить ситуацию, при которой дополнительный персонал прибывал бы на территорию летного подразделения федерального министерства обороны. Также следует не допустить, чтобы те, кто, возможно, контактировали с заболевшим, покидали территорию. Охраннику было дано указание закрыть ворота базы", - говорится в ответе администрации авиабазы на запрос Bild.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
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По данным таблоида, военнослужащий с симптомами заболевания ранее контактировал с мужчиной из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, у которого диагностировали коронавирус.
Ранее сообщалось о первом случае заражения коронавирусом, выявленном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Как заявил глава администрации района Хайнсберг Штефан Пуш, речь идет о супружеской паре из коммуны Зельфкант возрастом около 50 лет. Изначально врачи в городе Эркеленц подозревали у супругов легочную инфекцию, однако у мужчины уже подтвердился коронавирус. Состояние его здоровья критическое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. По информации WDR, мужчину отправили в университетскую клинику Дюссельдорфа.
Во вторник первый случай коронавируса обнаружили в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Таким образом, общее число зараженных новым типом коронавируса в Германии возросло до 18. Большинство случаев зафиксировано в федеральной земле Бавария.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
381801
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Распространение нового коронавирусаБундесвер ГерманииВОЗГерманияКитайБаварияВ мире
Популярные комментарии
Рука Москвы однако - длинная рука 🤣😂😅
26 февраля, 18:35
Архангел Гавриил
1041000
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