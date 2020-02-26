В Германии оцепили военную базу из-за симптомов коронавируса у солдата

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бундесвер оцепил авиабазу Кельн-Ван после того, как у одного из военнослужащих были обнаружены симптомы Бундесвер оцепил авиабазу Кельн-Ван после того, как у одного из военнослужащих были обнаружены симптомы коронавируса , сообщает таблоид Bild со ссылкой на администрацию базы.

"Необходимо предотвратить ситуацию, при которой дополнительный персонал прибывал бы на территорию летного подразделения федерального министерства обороны. Также следует не допустить, чтобы те, кто, возможно, контактировали с заболевшим, покидали территорию. Охраннику было дано указание закрыть ворота базы", - говорится в ответе администрации авиабазы на запрос Bild.

По данным таблоида, военнослужащий с симптомами заболевания ранее контактировал с мужчиной из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии , у которого диагностировали коронавирус.

Ранее сообщалось о первом случае заражения коронавирусом, выявленном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Как заявил глава администрации района Хайнсберг Штефан Пуш, речь идет о супружеской паре из коммуны Зельфкант возрастом около 50 лет. Изначально врачи в городе Эркеленц подозревали у супругов легочную инфекцию, однако у мужчины уже подтвердился коронавирус. Состояние его здоровья критическое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. По информации WDR, мужчину отправили в университетскую клинику Дюссельдорфа.

Во вторник первый случай коронавируса обнаружили в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Таким образом, общее число зараженных новым типом коронавируса в Германии возросло до 18. Большинство случаев зафиксировано в федеральной земле Бавария.