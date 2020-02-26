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Путин обсудил с рабочей группой подготовку поправок в Конституцию
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РИА Новости

Путин обсудил с рабочей группой подготовку поправок в Конституцию

18:06 26.02.2020 (обновлено: 18:25 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию поддержал многие предложения, в частности о запрете для высших чиновников иметь счета за рубежом, о закреплении положений об уважении к труду и о доступности медицинской помощи, а также о противодействии фальсификации истории.
Путин отметил, что поступило уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.
"Они носят такой серьезный, содержательный характер практически по всем направлениям нашей жизни и жизнедеятельности государства", — сказал он, отметив, что предложения приходят от самых разных людей.
Некоторые идеи выдвинули и участники встречи. В частности, они предложили ввести для высших должностных лиц ограничения не только по гражданству и виду на жительство, но и по обязательствам имущественного характера: запретить им иметь счета и вклады за рубежом, хранить наличные деньги в иностранных банках. Речь идет о членах правительства, руководителях федеральных государственных органов, губернаторах, сенаторах, депутатах, судьях, прокурорах и уполномоченном по правам человека.
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Президент поддержал эту идею.
"Да, это ограничение, но когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен сделать для себя выбор: он хочет иметь активы за рубежом либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было".
По его мнению, такая связанность может налагать на чиновников ограничения при принятии решений в интересах России.
"Поэтому я полностью согласен. Только надо всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства — президента страны. Предлагаю добавить и это должностное лицо", — заключил он.
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О социальной поддержке и уважении к труду

Президент также заявил, что обязательно поддержит предложение прописать в Конституции единую социально ориентированную политику государства и закрепить принцип адресной социальной поддержки.
При этом он отметил, что неточно было бы говорить, что в 1990-е годы тем, кто занимался развитием страны, было все равно, что будет с рядовым гражданином.
"Просто считалось, <…> что правильно выстроенная экономическая политика, обеспечивающая ее эффективное функционирование, автоматически будет приводить к решению социальных вопросов. Но оказалось, что это не совсем так или совсем не так", — сказал Путин.
Он добавил, что есть такое выражение "таргетировать инфляцию".
"Если мы хотим избавиться, скажем, от бедности, нужно таргетировать бедность. Нужно выстраивать целенаправленно политику по повышению доходов людей, по снижению уровня тех, кто проживает за чертой бедности. Поэтому то, что в Основном законе будет ориентация на именно такую работу, на то, чтобы придать всей нашей деятельности и государства социальный характер, — это востребовано и не может быть не поддержано. Обязательно поддержим", — сказал президент.
Кроме того, Путин согласился и с тем, что в Конституции следует отразить тезис об уважении к труду. Он напомнил, что в советской Конституции было такое упоминание, но затем эту норму вычистили.
"Ну, не думаю, что зловредно это делали, а полагали, что это не является существенным. Но на самом деле я с вами согласен", — сказал Путин.
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О доступной медицине и детях

Еще одной важной идеей глава государства считает предложение президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля закрепить в Конституции доступность медицинской помощи для всех россиян.
Он отметил, что в сфере публичной власти есть определенный разрыв: когда вопросы образования и здравоохранения первичного звена не закреплены ни за федеральными, ни за муниципальными органами.

"У одних не хватает денег, а другие, имеется в виду государственный уровень, говорят, что это их не очень-то касается, это не входит в их прямые обязанности. Поэтому сшивание государственного уровня в данной сфере и муниципального уровня власти будет уместно", — пояснил президент.

Поддержку у Путина нашло также предложение внести в Конституцию положение, что "дети — это важнейшее достояние России".
"У нас в Основном законе напрямую так о детях никогда не говорилось, но с учетом той ситуации, о которой мы знаем, о которой я уже многократно говорил, я имею в виду демографические проблемы, мне кажется — это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям. Поэтому, мне кажется, это такие нравственные начала, которые объединяют страну, и дополнительно, если будет отражено в Основном законе, мне кажется, что это будет оправданно", — сказал президент.
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О недопустимости фальсификации истории

По мнению главы государства, в Основном законе следует отразить, что Россия будет противостоять попыткам фальсификации истории.
"Вполне уместно обратить на это внимание. И на историческую правду, на недопустимость фальсификации истории, умаления значения подвига народа при защите Отечества, все чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны", — сказал он.
Путин отметил, что считает важной и поддержку соотечественников за рубежом.

"У нас много людей, которые за границей проживают, и действительно, я сам в этом мог многократно убедиться — там неважно, какой этнической группы человек, какой национальности. За границей все русские, носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Наша задача — и защищать их, и поддерживать с ними связи", — добавил он.

На встрече рабочей группы шла речь и о том, чтобы развить в Конституции положение о недопустимости призывов к отчуждению территорий России и соответствующих действий.
"Полностью согласен с этим предложением. Вопрос только в том, чтобы найти формулировки, которые не помешали бы в будущем МИД вести работы по демаркации границы", — сказал президент, добавив, что эта работа идет практически постоянно, особенно с государствами бывшего СССР.
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23 февраля, 09:28
Стала известна концепция голосования по поправкам в Конституцию
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Конституция РФВладимир ПутинРоссияОбществоПолитика
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