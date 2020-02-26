Исинбаева не пришла на встречу Путина с рабочей группой по Конституции

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не пришла на встречу членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
На прошлой встрече Исинбаева сказала, что благодаря включению в рабочую группу она прочитала основной закон страны, до этого "как-то не было повода, необходимости". После она рассказала журналистам, что прочитала конституцию буквально за один день, и ей было очень интересно. Эти высказывания спортсменки вызвали общественный резонанс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что наличие в рабочей группе тех, кто не читал ранее конституцию, "не понижает ни уровня, ни реноме рабочей группы", а "наоборот, такое широкое представительство делает ее истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни".