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Исинбаева не пришла на встречу Путина с рабочей группой по Конституции
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РИА Новости

Исинбаева не пришла на встречу Путина с рабочей группой по Конституции

17:59 26.02.2020
9190
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЕлена Исинбаева
Елена Исинбаева
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Елена Исинбаева. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не пришла на встречу членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
На прошлой встрече Исинбаева сказала, что благодаря включению в рабочую группу она прочитала основной закон страны, до этого "как-то не было повода, необходимости". После она рассказала журналистам, что прочитала конституцию буквально за один день, и ей было очень интересно. Эти высказывания спортсменки вызвали общественный резонанс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что наличие в рабочей группе тех, кто не читал ранее конституцию, "не понижает ни уровня, ни реноме рабочей группы", а "наоборот, такое широкое представительство делает ее истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни".
Андрей Клишас
Вчера, 16:56
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Конституция РФЕлена ИсинбаеваВладимир ПутинПолитика
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26 февраля, 18:01
Андрей Дашков
270002
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