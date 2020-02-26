Исинбаева не пришла на встречу Путина с рабочей группой по Конституции

На прошлой встрече Исинбаева сказала, что благодаря включению в рабочую группу она прочитала основной закон страны, до этого "как-то не было повода, необходимости". После она рассказала журналистам, что прочитала конституцию буквально за один день, и ей было очень интересно. Эти высказывания спортсменки вызвали общественный резонанс.