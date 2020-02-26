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В Латинской Америке подтвердили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Латинской Америке подтвердили первый случай заражения коронавирусом

17:59 26.02.2020 (обновлено: 18:03 26.02.2020)
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© REUTERS / Adriano MachadoВоеннослужащие в защитных костюмах во время прибытия граждан Бразилии из Китая на базе ВВС в Анаполисе
Военнослужащие в защитных костюмах во время прибытия граждан Бразилии из Китая на базе ВВС в Анаполисе
© REUTERS / Adriano Machado
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО/БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - РИА Новости. Проверка анализов мужчины с подозрением на коронавирус в Бразилии подтвердила, что болезнь достигла Латинской Америки, сообщил в ходе пресс-конференции глава минздрава страны Луис Энрике Мандетта.
По словам Мандетты, коронавирус был обнаружен у прибывшего в Сан-Паулу 61-летнего бразильца, совершившего поездку на север Италии с 9 по 21 февраля. Министерство здравоохранения Бразилии впервые сообщило об обнаружении у мужчины коронавируса во вторник, его анализы были направлены на повторное исследование.
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Состояние мужчины медики оценивают как стабильное, симптомы не носят тяжелого характера.
Министр также сообщил, что ведомство начало работу по выявлению тех людей, с кем у заболевшего могли быть контакты. В первую очередь, это супруга и близкие, но также власти постараются выявить возможные контакты гражданина с другими людьми, даже если они продолжались в течение нескольких минут.
Аэропорт Сан-Паулу, в который прилетел гражданин из Италии, является одним из крупнейших транспортных хабов в Латинской Америке. Многие авиакомпании, прилетающие из Европы, используют его для дозаправки, после чего туристы имеют возможность отправиться почти во все страны региона.
Вспышка коронавируса в Европе была зафиксирована на прошлой неделе на севере Италии, на данный момент в Италии число заболевших COVID-19 превысило 370 человек, зафиксировано 12 смертельных случаев.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЛатинская АмерикаСан-Паулу (город)БразилияИталияВ мире
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