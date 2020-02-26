В Латинской Америке подтвердили первый случай заражения коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО/БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев - РИА Новости. Проверка анализов мужчины с подозрением на коронавирус в Бразилии подтвердила, что болезнь достигла Латинской Америки, сообщил в ходе пресс-конференции глава минздрава страны Луис Энрике Мандетта.
По словам Мандетты, коронавирус был обнаружен у прибывшего в Сан-Паулу 61-летнего бразильца, совершившего поездку на север Италии с 9 по 21 февраля. Министерство здравоохранения Бразилии впервые сообщило об обнаружении у мужчины коронавируса во вторник, его анализы были направлены на повторное исследование.
Состояние мужчины медики оценивают как стабильное, симптомы не носят тяжелого характера.
Министр также сообщил, что ведомство начало работу по выявлению тех людей, с кем у заболевшего могли быть контакты. В первую очередь, это супруга и близкие, но также власти постараются выявить возможные контакты гражданина с другими людьми, даже если они продолжались в течение нескольких минут.
Аэропорт Сан-Паулу, в который прилетел гражданин из Италии, является одним из крупнейших транспортных хабов в Латинской Америке. Многие авиакомпании, прилетающие из Европы, используют его для дозаправки, после чего туристы имеют возможность отправиться почти во все страны региона.
Вспышка коронавируса в Европе была зафиксирована на прошлой неделе на севере Италии, на данный момент в Италии число заболевших COVID-19 превысило 370 человек, зафиксировано 12 смертельных случаев.
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