В Латинской Америке подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Министр также сообщил, что ведомство начало работу по выявлению тех людей, с кем у заболевшего могли быть контакты. В первую очередь, это супруга и близкие, но также власти постараются выявить возможные контакты гражданина с другими людьми, даже если они продолжались в течение нескольких минут.